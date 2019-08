Parels in het Hageland: het kasteel van Cleerbeeck Joyce Van De Winkel

06 augustus 2019

07u00 10 Tielt-Winge Een vleugje Jane Austen in Tielt-Winge? In de tuinen en gangen van het Kasteel van Cleerbeeck wals je recht de negentiende eeuw in. En toch is het kasteel verrassend modern en mooi gerestaureerd . Amaury de Troostembergh en zijn vrouw Sophie maakten hun levenswerk van de renovatie en het onderhoud van het kasteel en de tuinen. “Het kasteeldomein is al meer dan 250 jaar in handen van de familie de Troostembergh, ik vind het mijn nobele taak om het in ere te houden.”

Aan de Kasteeldreef in Tielt-Winge vind je een van de mooiste neoclassistische bouwwerken die het Hageland rijk is, het kasteel van Cleerbeeck. Via een indrukwekkende oprijlaan bereik je het kasteel uit 1894 waar vandaag Amaury de Troostembergh en zijn vrouw Sophie wonen. Amaury groeide op in het kasteel en heeft er zijn hele leven gewoond. “Behalve die drie maanden dat je in Brussel woonde”, verbetert zijn vrouw hem met een knipoog. “Dat klopt, tijdens de restauratie van het domein zijn we even verhuisd. We wilden het kasteel zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat bewaren, maar het moest natuurlijk worden aangepast aan de moderne noden.” En dat zonder architect, want Amaury tekende alle plannen zelf uit. “Ik ben ingenieur dus ik kon perfect inschatten wat haalbaar was voor het huis en wat niet. Ik ken het huis door en door.”

Van gerechtshof naar kasteel

Het kasteel zelf dateert van de vroege twintigste eeuw, de geschiedenis van het domein is een pak ouder. Al in de vroege middeleeuwen was het domein belangrijk voor de Tielt-Wingenaars: om en rond de hoeves en de molen die toen op het gebied stonden, werd aan grootschalige landbouwexploitatie gedaan. Volgens Amaury, wiens broer de archieven van het familiedomein beheert, is de watermolen het oudste bouwwerk op het domein. “Op de plaats waar vandaag het kasteel staat, was vroeger een gerechtshof. Vroeger werden gerechtshoven wel vaker opgetrokken in de buurt van molens. Het oudste document dat naar dit gerechtshof verwijst dateert uit 1433.”

Anno 1790 erft de notabele familie de Troostembergh het hele domein van de familie Devroy. Een domein van 78 hectare met centraal een gebouwencomplex: een kasteelachtige woning, een semi-gesloten hoeve en een watermolen. Het is pas aan het einde van de negentiende eeuw dat Max de Troostenbergh, toenmalig burgemeester van Houwaart, het huidige, neoclassistische kasteel er neerpoot. Tussen 1911 en 1914 worden de tuinen aangelegd naar ontwerp van Auguste Delvaux. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er heel veel kosten aan het kasteel gedaan. Mannen die werk hadden, moesten niet in Duitsland gaan werken, dus nam mijn overgrootnonkel veel te veel mensen uit het dorp aan om in het huis en in de tuinen te werken. Zo konden ze bij hun families blijven”, vertelt Amaury. Amaury’s vader erfde het kasteel van diens nonkel en trekt er met zijn gezin in na de Tweede Wereldoorlog.

Renovatie

Amaury zal het huis nooit verlaten. Zijn vrouw Sophie trekt begin de jaren negentig in en samen voeden ze hun vier kinderen op binnen de kasteelmuren. “Het kasteel is er en het is deel van onze familie. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om er niet te blijven. Meer nog: ik kon het niet over mijn hart krijgen om het niet te renoveren. Het was natuurlijk een groot project, maar het maakt me gelukkig. Het is een hobby die ik met veel passie uitvoer.” In 2010 wint het koppel een belangrijke renovatieprijs voor de restauratie van het kasteel.

Of het huis niet te groot is voor het koppel? In totaal telt het kasteel meer dan 20 kamers. “In de linkervleugel van het huis hebben we een appartement geïnstalleerd. Dat verhuren we aan een gezin. De rest van het huis en de tuinen onderhouden we zelf. Maar je moet het zien als een hobby die je met passie uitvoert. Samen werken in de tuinen is iets waarvan wij genieten. Het is geen vervelende taak”, vertelt Sophie. Eenmaal per jaar nodigt het koppel kijklustigen uit voor een open-tuin-dag. “Amaury snoeit zelf de hagen in bijzondere figuren, daar komen altijd veel mensen naar kijken”, lacht Sophie trots.