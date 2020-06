Oudste kleuters en eerste graadleerlingen vrijdag naar school in VBS ‘t Hagekind, maandag iedereen DDH

04 juni 2020

14u46 0 Tielt-Winge Vrije Basisschool ‘t Hagekind in Tielt-Winge verwelkomt vrijdag de leerlingen van de eerste graad en ook de oudste kleuters mogen dan naar school. Maandag gaan de schoolpoorten open voor alle leerlingen, zowel de kleuters als die van de lagere school. Alleen op woensdag blijven ze nog even dicht.

Dinsdag had de school eerder al een dag verlof ingepland maar het feit dat de ‘vier vierkante meter per kind-regel’ dan toch niet hoefde, speelde een grotere rol om de kleuters iets later te kunnen verwelkomen. “Tijdens het Pinksterweekend hadden heel wat mensen hard gewerkt om de klassen te herorganiseren in functie van die regel maar uiteindelijk bleek die dan toch niet nodig en moesten we herbeginnen met de klassen te herorganiseren. We hadden best wat kasten en dergelijke weggenomen en die moesten ook terug gezet worden. Dat kregen we allemaal niet meer rond voor woensdag”, vertelt directeur Nathalie Simons.

Vrijdag komen de oudste kleuters en de leerlingen van de eerste graad, de rest blijft nog even thuis. “We willen proefdraaien met hen want evident is het niet. Via de ene trap moeten de leerlingen naar boven, via een andere naar beneden en er is ook een afzonderlijke in- en uitgang. Maandag starten we dan wel direct met de hele school op”, gaat Simons verder die de versoepeling een beetje beangstigend vindt, ook al is ze er gerust in. “Alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen en, ook al is het niet verplicht, ik denk dat veel juffen toch een masker zullen dragen”.