Oude kapel wordt afgebroken en heropgebouwd in de pastorietuin DDH

08 september 2020

15u26 0 Tielt-Winge De oude kapel in de Kruisstraat wordt afgebroken maar steen voor steen weer opgebouwd in de uiterste hoek van de pastorietuin Sint-Donatus. De kapel dreigde te verdwijnen omdat er op de oude locatie een verkaveling komt. Oud-gemeentesecretaris René De Keyzer zocht en vond vrijwilligers die de klus wilden klaren en kon ook rekenen op vrienden om extra stenen en ander materiaal te leveren zodat de kapel iets hoger komt te staan.

Het zag er lang niet goed uit voor de oude kapel maar de eigenaars zegden toe en stelden het materiaal en de inhoud ter beschikking van de gemeente die op haar beurt een akkoord bereikte met de Kerkfabriek Sint-Donatus over de wederopbouw van de kapel. “Gelukkig zijn er veel mensen die willen helpen en kregen we al de nodige materialen. Ook een gepensioneerd aannemer uit Houwaart en zijn vriend wilden helpen en dat is fijn”, zegt oud gemeentesecretaris René De Keyzer die het project ten harte nam.

Burgemeester

René is gepassioneerd door het verleden en ging op zoek naar het verhaal achter de kapel. “In het toen welstellend landbouwersgezin gezin van Franciscus Broos en Josephina Weckx werden tussen 1887 en 1904 negen kinderen geboren. De jongste zoon Adrianus (1900-1959) bleef met zijn latere gezin op de boerderij wonen en was van 1953 tot 1958 burgemeester van Tielt. Twee zussen en twee broers van deze latere burgemeester “Jenne Broos” stierven voor de eerste wereldoorlog en zijn jongste zus Iréne overleed in 1914. Einde augustus 1914 kwam ze, vermoedelijk met het ganse gezin, terecht in de furie van de Duitse soldaten op de stad Leuven en zijn bevolking.

In gietende regen

De Duitsers vermoedden ten onrechte dat burgers, in de loop van de avond van 25 augustus, op hen zouden geschoten hebben. Wellicht waren het Duitse troepen die aan de Mechelse poort op mekaar begonnen schieten. Vrouwen en kinderen werden in de gietende regen buiten de stad samengedreven. De kleine Irène zou, ten gevolge van het fysiek en psychisch leed, nadien thuis ziek geworden zijn. Ook het zesjarig buurmeisje Anna Willems kreeg later een soort huidziekte maar zij overleefde. Irène niet, want zij stierf op 24 november 1914. De kapel werd gebouwd op vraag van de getroffen moeder die zelf overleed in 1921”, legt René uit.

FERM, voorheen het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen en de Boerinnenbond, wil, met de hulp van de gemeente en de parochie, in de pastorietuin een troostplaats inrichten.

Mensen die willen helpen mogen een mail sturen naar Dekeyzer.rene@gmail.com of naar Maarten.cannaerts@gmail.com