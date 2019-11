Oude ambachten: Wim Rubbens werkt nog met de graanmolen in Den Bakoven “Wij willen onze klanten opnieuw de simpele, eerlijk en gezonde broden en gebak aanbieden die volgens de oude methodes bereid worden met eenvoudige grondstoffen” Redactie

02 november 2019

07u00 0 Tielt-Winge Wim Rubbens (49) en Christel Schepers (46) openden vier jaar geleden Den Bakoven op de Diestsesteenweg in Tielt-Winge. In de rekken vind je niet de alledaagse broden terug. “We beschikken in onze bakkerij over een eigen graanmolen, waardoor we dagelijks vers en ambachtelijk brood met een volle smaak kunnen aanbieden.”

“Door het zelf malen van de volledige graankorrels met de graanmolen, blijft niet alleen de smaak maar ook al de essentiële vezels en voedende bestanddelen aanwezig”, zegt Wim, die met passie over zijn vak vertelt. Zijn familie zit al drie jaar in de bakkerijsector. In 1932 bakt Alfons Rubbens zijn eerste broden van plaatselijk geteeld meel in de houtoven van zijn moeder. De broden worden per fiets aan de klant bezorgd. Op viertienjarige leeftijd komt ook Alfons’zoon, Ferdinand, in de zaak. En later stappen ook diens kinderen, Ingrid en Wim, in de bakkerijsector.

“In 2008 besloot ik om een andere richting uit te gaan, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan zeker? In oktober 2015 neem ik dan toch samen met mijn vrouw Christel het bakkersambacht weer op. We kochten een kleine graanmolen aan. Dat was voor ons een must, omdat alle voedingswaarden en natuurlijke aroma’s bewaard blijven in het versgebakken brood dat aangeboden wordt. Door het gebruik van een neutrale huisdesem bij onze natuurbroden grijpen we terug naar de ambacht zoals bij de Franse beschermde bakkersambacht. We bieden ook wel gistbroden aan, maar de focus ligt enerzijds op de desembroden met onze eigen gekweekte desem, omdat die gezonder en beter verteerbaar zijn, en anderzijds op onze speciale broden, die we naargelang het seizoen aanpassen.”

Wat Wim en Christel vooral willen aanbieden is een fair, eerlijk brood, zonder al te veel additieven in voedingsmiddelen, de zogenaamde E-nummers. “Wist je dat ze in China haar ophalen in de kapsalons en hiervan een broodverbeteraar wordt gemaakt?”, zegt Wim. “Bepaalde broodproducenten voegen deze grondhulpstof aan deeg toe om de malsheid van het brood te verbeteren. Wij houden ons daar allemaal ver van weg. Geen supermarktbrood hier, dat vol additieven zit om langer te bewaren. Wij maken ook geen gebruik van kant en klaar mixen, halffabricaten en ingekochte diepvriesproducten. Hier is alles puur natuur, met niet gemanipuleerde tarwesoorten en Camp Remi bloem, de grand cru onder de bloem, die men nog steeds in bepaalde delen van ons eigen land teelt. Zo blijft ook de korte keten bewaard. En er is niet alleen het contact met de lokale boeren, maar ook met streekproducenten, waar we graag mee samenwerken. Lokale hoevemelk, Hagelandse appel en honing van imkers uit de streek worden verwerkt in onze producten zoals appeltaart, mattenstangen en peperkoek.”

“Vier jaar geleden zijn we met ons tweetjes gestart, maar al snel bleek dat we extra mankracht nodig hadden”, vertelt Christel. “Wanneer je ambachtelijk werkt, vraagt dat ook meer tijd uiteraard. Bovendien is mijn man super creatief en voortdurend onderzoekend op zoek naar verbetering en dat vraagt ook tijd. Vandaar dat ons team al snel uitgebreid werd met twee vaste verkopers en een bakkersgast. In drukke periodes en in het weekend doen we ook beroep op jobstudenten en flexi-jobs. En ook onze dochter Joni, die er van in het begin bij is, helpt mee tijdens de weekends. Het is fantastisch om te zien dat iedereen, die hier werkt, onze passie en manier van werken genegen zijn. Zo helpen ze mee onze droom waarmaken, waarvoor we heel dankbaar zijn.”

Wim en Christel willen de klanten, die soms van ver afgezakt komen, ook graag informeren over de manier van werken. “Vandaar het idee van ons open atelier. Mensen kunnen zo zien hoe we producten bereiden. En wie wil, kan gerust op aanvraag een uitgebreider bezoekje brengen. Ik geef heel graag info door.”

Meer info vind je bovendien ook op de website www.denbakoven.be .