Oud-kampioenen verdelen hulpstuk voor mondmaskers op hun fiets DDH

20 april 2020

14u29 0 Tielt-Winge Oud-wereldkampioen duatlon Seppe Odeyn en mountainbiker Frans Claes verdelen tegenwoordig zogenaamde “mondmasker comfort clips” van het Houwaarts bedrijf 3Dplanner. Door de clips ondervinden hulpverleners minder last van het schurend effect van de elastiekjes aan de mondmaskers.

Eerder berichtten we al over Robin Gantois van 3Dplanner die in Houwaart zijn 3D-printers inzet om de hulpstukjes te maken. Maar om ze te verdelen, schakelt hij nu fietskoeriers in en sinds kort krijgt hij hulp uit onverwachte hoek. Voormalig wereldkampioen duatlon en achtvoudig winnaar van de “Hel van Kasterlee” Seppe Odeyn bood zich spontaan aan om te helpen, net als voormalig Belgisch kampioen mountainbiken Frans Claes. “Enkele fietskoeriers die al vrijwillig aan de slag waren bij ons hadden een bericht gedeeld via de populaire wielrennersapp ‘Strava’. Seppe en Frans zagen dat bericht en reageerden erop. Frans woont normaal in Zwitserland maar zit momenteel vast in ons land. Ook al kunnen ze nu geen wedstrijden rijden, willen ze wel in vorm blijven en moeten ze hun kilometers onderhouden. Ze vonden het een leuk idee om die fietskilometers te combineren met het leveren van onze mondmaskerclips en natuurlijk was ik daar ook heel blij mee”, legt zaakvoerder Robin uit.

Dagelijks leveren de fietskoeriers zo’n 300 clips en sinds de start van het project staat de teller op meer dan 5000 verzonden stuks. De clips worden aangeboden aan zorg- en hulpverleners. “Om dit allemaal te financieren hebben we een crowdfunding opgestart en we haalden intussen zo’n 2000 euro op. Het geld gebruiken we om het printmateriaal, de elektriciteitskosten en het onderhoud van de printers te betalen. We hopen de capaciteit binnenkort te kunnen uitbreiden en zolang mensen ons financieel steunen, blijf ik 3D-printen”, besluit Robin.

Mensen die een steentje willen bijdragen kunnen terecht op de website van het bedrijf.