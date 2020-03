Oud-gemeentesecretaris kent elk uniek plekje in de gemeente Over een Lourdesgrot en het ideale trainingsterrein van beginnende Marc Cavendish, Chris Froome en andere wielrenners Dirk Desmet

17u41 3 Tielt-Winge Oud gemeentesecretaris René De Keyzer is een wandelende encyclopedie en kent als geen ander de geschiedenis van Tielt-Winge. Hij maakte er in het verleden met enkele toenmalige collega’s bij de gemeente zelfs een film over. Vorige week leerde u de man al kennen, vandaag neemt hij ons, zoals toen beloofd, mee doorheen zijn gemeente. “Het is ongelooflijk hoeveel mooie plekjes hier zijn. Veel mensen kennen de geschiedenis van onze gemeente niet”, vertelt hij, terwijl we op weg zijn naar een eerste stopplaats.

Radiofabriek

We houden halt aan een gebouw waarop in het groot ‘Radiofabriek’ staat geschreven. “Tieltenaar Clovis Vander Weyden was een zoon van ‘garde Sus’ - mensen hadden vroeger een bijnaam - en richtte met zijn broers de fabriek op in 1935. In de Eerste Wereldoorlog raakte hij gewond en nadien verzeilde hij in Parijs waar hij zijn toekomstige vrouw, een Franse modiste, leerde kennen. Uiteindelijk verhuisden ze naar Brussel, maar ze wilden om gezondheidsredenen liever op het platteland wonen en kwamen hier terecht. Oorspronkelijk startte hij met zijn broers Romain en Basiel het bedrijf als annex van hun ouderlijk huis, maar al snel werkten er 35 mensen. Na wat verbouwingen richtten ze in 1945 de huidige fabriek op. Samen met zijn broers runde Clovis het bedrijf waar ze meubels maakten om er radio’s in te plaatsen en tijdens de oorlogsjaren maakten ze zelfs houten schoenzolen en sluitstukken voor handtassen. Begin jaren vijftig werkten hier zo’n 120 mensen, maar vanaf 1955 ging het bergaf. In de jaren zestig wilde Philips de fabriek overnemen, maar de broers van Clovis zagen dat niet zitten. Uiteindelijk sloten de fabrieksdeuren in 1970. Ik herinner mij uit mijn prille kindertijd dat er elke dag een sirene klonk over het dorp wanneer de shift ten einde was. Mijn vader vertelde altijd dat die sirene van pastoor Dockx was, die ze meebracht uit de Eerste Wereldoorlog”, vertelt René.

Eerste stenen huis, Lourdesgrot en wielerkampioenen

Even later rijden we alweer naar een andere locatie, maar onderweg houden we even halt bij het zogenaamde “Stenen Huis”. “De naam zegt het al: dit was het eerste huis in steen en werd gebouwd in 1648. In 1939 werd hier Henricus Swinnen gevierd als eerste gekende honderdjarige van de gemeente. De vroegere schepenbank zetelde hier ook en sprak er recht”, gaat René enthousiast verder, voor hij ons meeneemt naar een plek aan de voet van de zogenaamde Blereberg, die heel hard doet denken aan de grot in Lourdes. “Het is een replica van die grot en ze werd gebouwd in 1878 op initiatief van de gegoede moleneigenaar op die Blereberg, Isidoor Boxtens. Hij was de vader van de latere burgemeester Emiel Boxtens. Bernadette werd ooit gestolen en er werd een nieuw beeld geplaatst, maar dat werd onlangs ook weer ontvreemd. Jammer toch?”

Op enkele honderden meters van de grot was er dan weer lang brouwerij Geniets, en dat was niet de enige bierbrouwerij in de gemeente: “Brouwerij Taverniers in de Keulenstraat was de tweede in de gemeente. Het huis staat er nu nog en is eigendom van de Engelse ploegleider Tim Harris. Olympisch kampioen Chris Boardman en wereldkampioen Mark Cavendish verbleven hier nog toen ze net begonnen met wielrennen. Regelmatig verblijven er ook nu nog wielrenners en -rensters en ook tourwinnaar Chris Froome kwam hier in zijn beginjaren regelmatig trainen. Het Hageland, met al zijn heuvels en stijgende holle straten, is dan ook een ideaal trainingsgebied. Eddy Merckx kwam hier ook vaak op vakantie bij zijn familie en zie wat daarvan geworden is”.

René schreef samen met enkele van zijn vroegere collega’s bij de gemeente al twee boeken over de Tielt-Wingse oorlogsgeschiedenis, maar na onze trip lanceert hij een nieuw idee: “Misschien moet ik eens een boek schrijven over alle bijzondere plekjes in de gemeente. We zullen wel zien wat ervan komt”, besluit hij lachend.