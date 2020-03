Oud-gemeentesecretaris is wandelende encyclopedie van geschiedenis van Tielt-Winge Dirk Desmet

06 maart 2020

15u39 0 Tielt-Winge René De Keyzer is een wandelende encyclopedie wanneer het gaat over de geschiedenis van Tielt-Winge. Elk document en elke gebeurtenis probeert hij te catalogeren. Zo heeft hij honderden zeer oude doodsprentjes en prentkaarten met plaatsen en gebouwen en evenveel foto’s van de gemeente en de lang verdwenen inwoners.

René was gemeentesecretaris van 1992 tot 2016 en verzamelt al jaren oude boeken en allerlei spullen die weggekaapt lijken uit een museum. Overal in zijn bureau staan dozen en mappen met prentkaarten, foto’s en doodsprentjes. “Ik snuffel graag in oude boeken en spullen op markten en dan breng ik al eens iets nieuws mee dat me fascineert”, vertelt René. “De doodsprentjes kreeg ik vooral van nonkels en eigenlijk hou ik er niet zo van maar ze zijn zo oud dat ik ze niet kan weggooien. Ze vertellen ons veel en soms vind je linken met andere zaken waardoor je een betere kijk krijgt op het volledige verhaal. Zo ontdekte ik onlangs een foto van iemand waarvan ik ook het doodsprentje bezat. Hierdoor krijg je toch een betere kijk op het leven van die man en de geschiedenis.”

De jas van grootvader Fons

Het verleden verzamelen is voor René eerder een hulpmiddel om het heden te vatten, en daarom wil hij de geschiedenis bewaren voor de volgende generaties: “Ik startte destijds een erfgoed- en fotobank op en maakte ook een film over de oudste plekken in ons dorp. Ik schreef, samen met anderen, twee boeken over Tielt-Winge in de wereldoorlogen en eentje schreef ik alleen over de geschiedenis van de wielersport.”

“Telkens weer steunde de gemeente ons hierin en daar ben ik heel blij om. Het zou toch jammer zijn om al die verhalen verloren te laten gaan voor onze jongeren”, gaat René verder, terwijl hij poseert naast een oude soldatenjas uit de Eerste Wereldoorlog. “Mijn twee grootvaders waren soldaten in de eerste wereldoorlog. Deze jas is van Fons en ik heb zelfs nog een foto waarop hij die effectief draagt. Ik heb de jas dan ook een ereplaats gegeven in mijn bureau.”

Bijzondere plekken

De vroegere gemeentesecretaris weet niet alleen alles van de geschiedenis, hij is ook expert als het gaat over de bijzondere plekjes in de gemeente. “Tielt-Winge heeft zoveel bijzondere plaatsen en gebouwen waaraan talrijke verhalen verbonden zijn. Vele nieuwe inwoners kennen die volgens mij niet en dat is jammer. Misschien moet ik daar ooit nog eens iets over schrijven”, besluit hij. We spreken dan ook af om volgende keer mee op stap te gaan door de gemeente om ook die verhalen te ontdekken. Dit wordt dus zeker vervolgd.