Oud champetter maakt zijn eigen Bokrijk Dirk Desmet

21 april 2020

16u04 0 Tielt-Winge In Tielt-Winge kennen ze Jan Goethuys eerder als “Jan de Garde” of “Jan met de pijp”. Hij was de laatste champetter in de gemeente en trok zich na zijn pensioen terug in zijn 2 woningen. Daar verzamelt hij sindsdien allerlei spullen uit het verleden. Bij hem thuis lijkt het dan ook een beetje op Bokrijk.

Om zijn legerdienst te omzeilen ging Jan in 1970 bij de toenmalige cavallerie in Etterbeek en in ’74 vervoegde hij de rijkswachtbrigade in Sint-Joris-Winge. Uiteindelijk werd hij in 1986 veldwachter en werkte hij als wijkagent tot 2010 in Sint-Joris-Winge maar ook in Houwaart waar hij woont. “Ik was een beetje zoals de champetter in het toenmalige programma ‘De Paradijsvogels, heel volks en dicht bij de mensen. Toen ik door de toenmalige burgemeester De Mol gevraagd werd om champetter te worden zei ze er meteen bij dat ik naar elke begrafenis in mijn regio moest gaan. Ik heb er dus heel veel bijgewoond. Het waren toen andere tijden. Het groot winkelcentrum ‘Gouden Kruispunt’ was toen nog bos. Ik hoor de burgemeester nog zeggen ‘Wie wil hier nu ooit een winkel openen?’. Wanneer er sprake was van de aanleg van een golfterrein in de gemeente legde de toenmalige burgemeester het initiatief uit als ‘het is een groot huis met een grote tuin en iedereen mag toch een balletje slaan in zijn eigen tuin’. De tijden zijn veel veranderd sindsdien ”, lacht Jan.

De oud champetter heeft zelfs een beetje heimwee naar de tijd van toen: “De samenhorigheid was groot en iedereen ging nog naar de processie. In die tijd waren er op een maand wel 28 koersen en was het vaak feest in het dorp. Elke straat had bij wijze van spreken twee cafe’s en ik heb dan ook meermaals iemand uit de gracht moeten halen die te diep in het glas had gekeken”.

Mini Bokrijk

Jan houdt ook van antiquiteiten en zijn huizen zijn volgestouwd met allerlei spullen uit het verleden. “Ik noem het geen antiek maar gebruiksvoorwerpen. Een van mijn huisjes in Houwaart werd eind 19de eeuw gebouwd en heeft nog een waterput. Ik leef er nu alleen tussen al mijn voorwerpen maar dat geeft mij rust. Ik kan ook niets weggooien en zal eerder nog wat spullen bijhalen. Eigenlijk zou ik een museum kunnen beginnen maar dat is zo ondankbaar. Dan ben je geen baas meer tussen je eigen muren. Bovendien heb ik de indruk dat niemand nog om het verleden geeft en er niet mee zit dat het verdwijnt. Zelfs de kerk van Houwaart krijgt nu een andere bestemming en dat stemt mij toch een beetje droevig. De toenmalige pastoor Victor Van den Heuvel moest het weten”, gaat Jan verder.

Als het aan hem lag draaide hij de tijd dan ook meteen terug. “Dat gaat natuurlijk niet maar ik vond het vroeger leuker. Ik mis het contact met de mensen. Wanneer ik bij de bakker sta, ken ik er niemand meer. Wat er in China gebeurt of elders in de wereld weten we als nooit tevoren maar intussen sterft de buur eenzaam en alleen. De coronacrisis wakkert het sociaal gevoel wel aan maar ik vraag mij af of dit na de crisis nog zo zal blijven. Ik vrees dat mensen snel vergeten. Anderzijds ben ik een heel gelukkig mens en geniet ik van de meest simpele dingen. Ik ben al tevreden als ik mijn pijp kan roken en mag genieten van een Aarschots bruin biertje”, besluit de champetter op rust.