Oprichter en dirigent Cantate overleden Geert Mertens

01 december 2019

12u13 0

Frans Lambrechts, stichter en dirigent van het bekende koor Cantate Aarschot, is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. De man was jarenlang muziekleraar in het Paridaensinstituut en was ook ere-burger van de stad Aarschot. Hij was ook lid van de Landelijke Gilde in Meensel-Kiezegem en Okra Kiezegem.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 december om 10 uur in de Sint-Pieterkerk in Kiezegem. Een dag voordien kan er in het funerarium Geert Andries nog een laatste groet gebracht worden tussen 18.30 en 19 uur.