Oppositie wil meer duidelijkheid in kerken- en pastorieplan N-VA en SAMEN onthouden zich bij de stemming op de gemeenteraad DDH

17 april 2020

16u15 0 Tielt-Winge De gemeenteraad van Tielt-Winge keurde donderdagavond het kerken- en pastorieplan goed dat voorziet in een herbestemming van drie kerken en dat van de zes bestaande pastorijen een maakt. Oppostiepartijen SAMEN en N-Va zijn blij dat er eindelijk een akkoord is maar hebben ook bedenkingen bij de plannen.

Groen (1 raadslid), Open-VLD (7) en CD&V (4) stemden voor het plan terwijl N-VA (3) en SAMEN(4) zich onthielden. Een van de bezwaren bij de oppositie is de beslissing om de bedienaar van de erediensten, zodra die gevonden is want voorlopig is die er niet, te laten wonen in de pastorie Onze-Lieve-Vrouw in Tielt. “In deze pastorie is enorm veel gemeenschapsgeld gepompt voor de restauratie ervan en daarom zou deze beter ten dienste staan van de gemeente om ze te gebruiken voor vergaderzalen of eventueel om er het burgerlijk huwelijk in te voltrekken. Er zijn mogelijkheden genoeg om dit gebouw en de omliggende tuin ten dienste te stellen van de bevolking. Voor de huisvesting en het secretariaat van de centrale kerkraad zijn er andere mogelijkheden. Voor de bedienaar van de erediensten kunnen binnen het patrimonium van de kerkraad of het bisdom oplossingen gevonden worden”, reageert SAMEN-gemeenteraadslid Filip Broos.

Blanco cheque

Ook de N-VA oppositie onthield zich bij de stemming omdat er volgens hen te weinig concrete inhoud is en de meerderheid zelf niet goed weet welke richting ze uit wil. “Er zijn te veel vragen waarop we geen antwoord krijgen. Dat er nog geen conclusies zijn tot in elk detail kunnen wij begrijpen maar dat er zelfs geen stappenplan bestaat vinden wij toch vreemd. Je zou toch veronderstellen dat er met een studiebureau bekeken werd welke bestemmingen eventueel mogelijk zijn en hoe een en ander concreet gaat aangepakt worden maar dat is dus niet het geval. In de begroting is ook amper budget voorzien en om aanspraak te kunnen maken op subsidies van de provincie had de gemeente voor eind januari een aanvraag moeten indienen, iets wat ze niet deden. Als ze niet bereid zijn om geld op tafel te leggen, zie ik niet goed in hoe ze een en ander gaan financieren. Eigenlijk vraagt de meerderheid een blanco cheque en die willen en kunnen we niet geven”, reageert N-VA raadslid Tom Werner.

“Principiële beslissing is geen plan”

SAMEN gemeenteraadslid Rudi Meeus vindt dat er voor de pastorijen een plan is maar noemt het kerkenplan eerder een principiële beslissing om een kerkenplan uit te werken: “Het gaat om een opsomming van de kerken die een andere bestemming moeten krijgen. Bovendien heb ik het gevoel dat de voorziene evaluatie binnen vijf jaar eerder een manier is om tegen dan eventueel nog een stap verder te gaan en de bestemming van nog meer kerken te wijzigen. Je mag niet vergeten dat binnen vijf jaar een andere meerderheid aan de macht kan zijn. Er zal dan wellicht nog een aardig woordje gepraat worden over de resterende drie kerken”, reageert Meeus die ook vragen heeft bij het vooropgesteld termijn. “De schepen heeft het over twee tot drie jaar vooraleer de nieuwe bestemming van de drie kerken zal ingevuld zijn. Met alle respect maar dat lijkt mij toch heel lang. Ik besef ook wel dat je in dit dossier beter niet over een nacht ijs gaat maar twee tot drie jaar vind ik overdreven. Een termijn van enkele maanden lijkt mij haalbaar. Dat er inspraak komt van eenieder vind ik dan weer een goede zaak”, gaat Meeus verder.

Het raadslid heeft tenslotte een suggestie klaar voor de herbestemming van de pastorij en de kerk in Houwaart: “Houwaart is het wijndorp van Vlaanderen. Procentueel zijn er hier de meeste wijngaarden en wijnboeren. De pastorij zou bijvoorbeeld omgebouwd kunnen worden tot een proeverij. Hoe dit concreet ingevuld kan worden, moet dan natuurlijk worden bekeken. In de kerk zou dan weer het heemkundig museum kunnen huizen want dat moet weg uit ‘Huize Hageland’ waar het nu gevestigd is omdat de gemeente de loods wilt gebruiken voor andere doeleinden. Aangezien onder andere pastoor Havermans destijds het museum oprichtte en er vroeger ook al een pastoor Havermans wandelpad was tussen Tielt en Winge – de pastoor wandelde bijna dagelijks van de ene gemeente naar de andere – is de link tussen beide gemeenten vlug gelegd en zou het museum in Houwaart ondergebracht kunnen worden”. Wordt zeer zeker nog vervolgd.