Opening Museum44 zonder Eddy Merckx maar met Spitfire Nieuw museum trekt volop kaart van de jongeren Geert Mertens

11 augustus 2019

16u18 0

In de vroegere pastorie aan de Binkomstraat opende zondag, precies 75 jaar na de Duitse vergeldingsacties in het dorp, het nieuwe Museum44. Wielerlegende Eddy Merckx, die uit het dorp afkomstig is en aangekondigd was om het museum officieel te openen, gaf verstek. Een oude Spitfire, inclusief bevrijdingsstrepen, scheerde viermaal over om hulde te brengen aan de slachtoffers.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog sloeg de Duitse bezetter ongemeen hard toe in het kleine dorp. Na de moord op Gaston Merckx, collaborateur en leider van de zwarte brigaden, volgden er harde vergeldingsacties. Op 1 en 11 augustus vonden er razzia’s plaats in het dorp. Vier mensen werden neergeschoten en 70 personen werden afgevoerd naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Slechts 28 personen keerden levend terug.

“In het museum willen we de mensen vooral wakker schudden”, zegt coördinator Katrin Duerinckx wiens grootvader slachtoffer was tijdens de eerste razzia.

“Met één van de VR-brillen, die je kan opzetten, sta je meteen 600 km verder in Hamburg te midden van het concentratiekamp. We trekken volop de kaart van de jongeren. Het museum beantwoordt ook aan de doelstellingen in de leerplannen voor de scholen. Bovendien betalen jongeren onder de 18 jaar een toegangsprijs van amper één euro. We willen hen tonen wat er allemaal gebeurd is.”

Bezoekers kunnen, via een app, ook een digitale gids downloaden op hun smartphone die hen door het museum zal begeleiden.

“Op deze manier herdenken we niet alleen de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar blijven we het streekeigen verhaal van deze oorlog vertellen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het project met een subsidie van 95.000 euro vanuit het Europees programma voor Plattelandsontwikkeling LEADER.

“Het museum laat zien hoe gewone mensen kunnen radicaliseren”, zegt professor Koen Aerts van de universiteit in Gent die de opstart mee begeleidde. “Welke kant ze ook kozen tijdens de oorlog. Het zijn allemaal oorlogsslachtoffers.”

Het museum werd geopend door burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge. Normaal zou wielerlegende Eddy Merckx langskomen. Hij woonde de eerste maanden van zijn leven in het dorp. Daarna verhuisde zijn familie naar het Brusselse. “We hebben zaterdag telefoon gekregen dat hij niet kon komen”, aldus Duerinckx.

Ook de directeur van het kamp van Neuengamme, waar veel slachtoffers uit de gemeente vielen, was van de partij. Als extraatje vloog er een authentieke Spitfire over tijdens de bloemenhulde aan het monument. De vliegtuigen symboliseren de bevrijding. Vier keer vloog het toestel laag over.

Het nieuwe museum komt in de plaats van het Hagelands Vredesmuseum dat eind vorig jaar de deuren sloot. Het museum is het resultaat van een privaat-publieke samenwerking tussen de vzw Meensel-Kiezegem-Kiezegem ‘44, de kerkfabriek van Mensen en de gemeente Tielt-Winge.

Het museum is van woensdag tot zondag geopend van 10 tot 18 uur. Op de andere dagen is dat enkel mogelijk op afspraak. De toegang bedraagt 7,5 euro.