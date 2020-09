Openbare werken voor meer verkeersveiligheid, minder wateroverlast en een beter milieu DDH

27 september 2020

14u38 0 Tielt-Winge Tielt-Winge gaat een samenwerking aan met Aquafin en de stad Aarschot om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen en meer inspanningen te leveren voor een beter milieu.

In een eerste luik wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren met nieuwe fietspaden. “In het noordelijk deel van de Rillaarseweg komen er betere fietspaden. Hiervoor zullen we subsidies aanvragen. Voor het tracé Haldertstraat is dat niet mogelijk omdat we er, door het natuurgebied in de omgeving, smallere fietspaden moeten aanleggen waarvoor geen subsidies mogelijk zijn. Ik betreur dat ten zeerste omdat de verkeersveiligheid van de zachte weggebruikers zou moeten primeren op het natuurgebied. Ook in de Tieltseweg in Rillaar, waar er nu niets is voor fietsers, willen we samenwerken met Aarschot om veilige fietspaden aan te leggen”, zegt schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld). In samenspraak met de provincie gaat de gemeente ook de wateroverlast aanpakken. “We gaan onder meer de IJsbeek weer openleggen.”

Beter milieu

Ten slotte wil Tielt-Winge ook inzetten op een beter milieu. “Door de verdere ontdubbeling van het rioleringsstelsel gaat de waterkwaliteit van de Motte verbeteren. Samen met Ecowerf pakken we er tegelijk de zwerfvuilproblematiek aan door de bestaande glasbollen ondergronds te brengen”, gaat Clinckx verder. “Enerzijds komt het dossier van de heraanleg van de Blerebergstraat met rasse schreden dichterbij en anderzijds wacht de Kaaskorf vol ongeduld op de komst van deze collector om een rioleringsstelsel te kunnen aanleggen.”