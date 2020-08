Op zoek naar de perfecte staycation: Wings BNB in Tielt-Winge is een oase van rust: “Dit is onze versie van La Dolce Vita”

Tielt-Winge

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, hoeven we niemand uit te leggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in het Hageland een bijzonder verblijf kan boeken. In deze laatste week gaan we op bezoek bij Wings BNB in Tielt-Winge van Carlo Gialloreto (46) en Kim Anthonis (41). Gasten mogen er zelf het fruit plukken van de hoogstambomen in de grote tuin en kinderen kunnen er de schapen eten geven. “Ik werkte lang in de commerciële sector maar was nooit thuis. Mijn ouders stierven toen ik nog heel jong was en het leven is veel te kort om niet te genieten van de rijkdom van je gezin”. Ontdek alle andere plekjes in ons dossier.