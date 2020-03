Op zoek naar alternatieve leervormen DDH

15 maart 2020

15u45 0 Tielt-Winge In Tielt-Winge zorgen de scholen voor opvang en ook de voor- en naschoolse opvang blijft open, net als de kinderkribbe. Scholen gaan ook op zoek naar alternatieve leervormen om hun leerlingen zinvol bezig te houden in de komende weken.

De vrije basisschool van Houwaart bijvoorbeeld reikt de komende weken, conform de richtlijnen van de overheid, geen nieuwe leerstof online aan maar biedt men wel alternatieve vormen van leren aan. “In tegenstelling tot het secundair onderwijs is het in een basisschool niet vanzelfsprekend om alle kinderen digitaal afstandsonderwijs aan te bieden”, zegt bestuurder Frans Mattheus.

De school gaat de komende dagen suggesties geven aan haar leerlingen om de reeds aangebrachte leerstof en vaardigheden in te oefenen en denkt hierbij in eerste instantie aan Smartschool als ideaal platform. “We willen niet alleen smartschool inzetten. Ook tools als Bingel, waar de kinderen spelenderwijs de leerstof oefenen, willen we gebruiken en we gaan ook suggesties doen om boeken te lezen en de tafels van vermenigvuldiging verder in te oefenen”, gaat Mattheus verder.

In hun ritme blijven

De bestuurder is er ook van overtuigd dat het lerarenkorps met nog meer creatieve oplossingen zal komen in de komende dagen. “De taken moeten er voor zorgen dat de leerlingen in hun ritme blijven, voeling houden met de school en aangeleerde leerstof kunnen inoefenen. Deze taken zijn uiteraard facultatief, maar we hopen dat de ouders hun kinderen zullen aanzetten om ermee aan de slag te gaan. Wanneer de school weer van start gaat, gaan we verder met de lessen waar die vorige vrijdag gestopt zijn”, besluit Frans Mattheus.

De vrije basisschool van Houwaart maakt deel uit van de Arcadiascholen. De raad van bestuur en de directies van Arcadia VZW hebben vorige vrijdag overleg gehad met de vakbond en zijn tot gemeenschappelijke afspraken gekomen voor al hun scholen.