Op dikke truiendag gaat de verwarming lager DDH

11 februari 2020

15u00 0 Tielt-Winge Kinderen gingen dinsdag iets dikker gekleed naar school. Op zogenaamde “dikke truiendag” gaat de verwarming naar beneden en besteden leraars aandacht aan het klimaat. Ook de Vrije Basisschool Houwaart deed mee.

De ene had een iets warmere trui aan, de andere een superdik exemplaar. Sommigen wapenden zich ook met een extra sjaal. “We willen de kinderen milieubewust maken en doen dat op velerlei manieren. We vragen bijvoorbeeld aan de ouders om geen snoepverpakking mee te geven en herbruikbare brooddozen en drinkbekers te gebruiken. Dat scheelt aardig in ons restafval. We hebben ook speciale verhaaltjes om de kleinsten bewust te maken van de milieuproblematiek”, vertelt juf Naomi Putseys, één van de twee verantwoordelijken inzake milieuzorg op school.

De verwarming stond dinsdag op nachtstand maar dankzij een truitje meer had niemand daar last van. “Zelfs onze mascotte kreeg vandaag een truitje aan. De mama van een kindje uit mijn klas breidde die speciaal voor de gelegenheid”, besluit Naomi lachend.