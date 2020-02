Ook schoolomgeving Rillaarsweg krijgt LED-verlichting Kristien Bollen

06 februari 2020

10u59 0 Tielt-Winge Op voorstel van schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld) wordt ter gelegenheid van de heraanleg van de schoolomgeving Rillaarseweg het elektriciteitsnet ondergronds gebracht en dimbare LED-verlichting geïnstalleerd.

“De gemeente gaat inderdaad bijkomend € 110.989,34 investeren om ter hoogte van het Hagekind het elektriciteitsnet ondergronds te brengen en dimbare LED-verlichting te installeren”, zo vertelt de liberale schepen. “Het traject ligt volledig in het verlengde van het reeds ondergronds gebrachte gedeelte van de Rillaarseweg en we zijn in de Blerebergstraat precies hetzelfde van plan van zo dra de gelegenheid zich stelt” verduidelijkt schepen Gunther Clinckx .

Dit voornemen kadert dus in het globale plan tot modernisering van het centrum van de deelgemeente Tielt, dat volop uitgerold wordt maar ook meteen jaren van openbare werken met zich brengt. Over de heraanleg van de schoolomgeving aan de Rillaarseweg kan u hier meer lezen.