Ook provincie is fan van promofilm over het Hageland van student Siemon

08 september 2020

17u45 1 Tielt-Winge Siemon Vanderhulst (31) uit Leefdaal maakte recent een promofilm over het Hageland. Dat deed hij voor zijn eindwerk want Siemon studeerde recent af als video content creator bij Syntra. De provincie vond het resultaat blijkbaar goed want ze wil de video nu gebruiken voor haar online promotiecampagne.

Siemon focuste zich op de verschillende kunstwerken die in het Hageland opduiken en wilde wel eens weten welke verhalen daarachter schuilen en hoe het nu precies zit met het toerisme in de regio. “Toeristische filmpjes maken ligt me wel, we hebben intussen ook al heel wat filmpjes gemaakt voor de provincie Limburg. Ik vind het erg leuk om verhalen te vertellen van mensen, het docugenre is dus echt wel iets voor mij. In het Hageland staan er 11 kunstwerken en achter elk werk schuilt een verhaal, dat wilde ik vertellen”, zegt Siemon, die eerder afstudeerde als marketing specialist. “Maar video en foto zijn veel meer mijn ding. Dit is wat ik altijd altijd al wilde doen.”

Productiehuis

Vandaar dat hij vorig jaar een opleiding volgde bij Syntra als ‘video content creator’ en dat beviel hem. “Het was een positief verhaal ook al zorgde corona voor een ander soort opleiding. Ik leerde er Gunther kennen en samen met hem ben ik intussen productiehuis Voxxy Media begonnen, we hebben toch al enkele klanten binnengehaald. Dit is echt mijn droom, dus hopelijk lukt het. Voorlopig maken we vooral businessfilmpjes en organiseren we livestreams voor bedrijven, maar ik zou toch ook graag eens een tv-productie maken.”

Wie het filmpje van Siemon wil bekijken kan terecht op de youtubepagina.