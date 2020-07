Ook mondmasker op Vlooybergtoren en Gouden Kruispunt voortaan verplicht: “We zouden beter geen feesten organiseren zolang er geen vaccin op de markt is” DDH

24 juli 2020

17u49 3 Tielt-Winge Het heeft lang geduurd maar voortaan moeten bezoekers aan de Vlooybergtoren verplicht een mondmasker aan en dat moet ook wanneer je gaat winkelen op het Gouden Kruispunt. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) gaat zelfs een stap verder en raadt iedereen aan geen feesten te organiseren tot er een vaccin op de markt is.

Voorlopig is er in Tielt-Winge geen sprake van een tweede coronagolf en dat wil burgemeester Rudi Beeken graag zo houden. Daarom wordt het dragen van een mondmasker op een aantal locaties in de gemeente vanaf zaterdag verplicht. “Dat geldt voor een bezoek aan de Vlooybergtoren, maar ook op het Gouden Kruispunt en daar niet alleen in de winkels maar eveneens op de parking. Eigenlijk is het simpel, voor je uit de wagen stapt gaat het op en pas wanneer je weer in je auto zit, kan het af. Het dragen van een masker geldt ook voor de vestigingseenheid Rafaëlo langs de Leuvensesteenweg 213", aldus burgemeester.

Rondom de Vlooybergtoren is het dragen van een masker niet verplicht, alleen wanneer je de toren op gaat, moet het wel. Wat betreft het Gouden Kruispunt geldt de maatregel voor voetgangers, maar ook voor fietsers. “Houd alsjeblieft rekening met deze maatregels. Als de coronacijfers verder de verkeerde kant opgaan, zullen er verdergaande maatregelen worden afgekondigd en daar zit niemand op te wachten. In dergelijke omstandigheden grote organisaties voorbereiden of zelfs familiefeesten en feesten met vrienden organiseren is niet verstandig en daar bewijs je niemand een dienst mee. Ik denk dan ook dat we beter met zijn allen onze feestelijkheden uitstellen tot er een vaccin voorhanden is”, besluit Beeken.