Ook in deze regio hangen de lakens uit Dirk Desmet

20 maart 2020

17u35 11 Tielt-Winge Vele mensen in het Hageland hingen vrijdag een laken uit het raam uit solidariteit. Ze beantwoorden hiermee de vraag van bekende Vlamingen die de oproep lanceerden.

In Scherpenheuvel-Zichem hing er een laken uit het raam van het gemeentehuis, net als in Aarschot waar ook de politie solidair was. Ook gemeenten als Tielt-Winge deden mee. Mensen reageerden hiermee op een oproep van bekende Vlamingen die vroegen om dit te doen als teken van solidariteit. Dat die oproep goed werd opgevolgd, bewijzen onderstaande beelden. Intussen is er alweer een nieuwe actie gelanceerd op sociale media waarbij je elkaar een knuffel toestuurt en hoopt dat die zover mogelijk geraakt.

Free Hug of facebookknuffel

