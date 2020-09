Ook directeur Ingrid zal zich deze 1 september nog lang herinneren: “Na tien jaar eindelijk eigen bureau” Dirk Desmet

01 september 2020

17u49 0 Tielt-Winge In de Vrije Basisschool Houwaart was het dinsdag niet alleen een hoogdag voor de kinderen die eindelijk weer naar school mochten. Ook directeur Ingrid Rosseels kreeg, na bijna tien jaar, eindelijk een eigen bureau.

In de kleine basisschool van Houwaart ontvingen ze op 1 september met een brede glimlach al hun leerlingen want niemand bleef thuis. “Wij hebben niemand die uit een rode zone komt en dus waren ze allemaal aanwezig. Voor de kleuters hebben we buitenklasjes georganiseerd zodat de ouders, coronaproof, mee konden tot aan die speeltuintjes en daar afscheid konden nemen van hun kroost.”

Nieuw kantoor en nieuw lokaal voor 4de jaar

De school ziet er dit jaar net iets anders uit, met een nieuw lokaal voor het vierde jaar en een eigen bureau voor de directeur. “Het vierde leerjaar telt te veel leerlingen voor het oude lokaal en dus plaatsten we een nieuwe container waar ze allemaal in terecht kunnen. We investeerden zelf de 35.000 euro die hiervoor nodig was. Het oude lokaal van het vierde leerjaar kwam dus vrij te staan en dat was meteen de ultieme gelegenheid om voor mij een apart bureau te maken. Bijna tien jaar lang deelde ik een lokaal met mijn assistente en eindelijk heb ik nu een eigen stek. Dat is noodzakelijk omdat ik soms discrete gesprekken moet kunnen voeren met ouders en dat is nu makkelijker.”

Meester Frans moet thuisblijven, maar belooft een compensatie

Dat de aanpassingswerken tot een goed einde werden gebracht is voor een groot deel te danken aan meester Frans, die jarenlang fungeerde als pedagogisch adviseur in de basisscholen en nu een zomer lang alles coördineerde. “Ik heb net geen twee maanden op school geslapen maar ik deed het met veel plezier. Alleen jammer dat ik de eerste schooldag niet kon beleven want ik behoor tot de risicogroep. Ik heb het wel echt gemist maar ik kan ze wel begeleiden bij buitenschoolse activiteiten zoals een fietstocht naar de sporthal”, vertelt Frans, die jarenlang poppenspeler was en er nu over denkt om daar opnieuw iets mee te doen. “Ik vertelde lang de avonturen van Jommeke met mijn poppenkast en ik denk er nu over om alles op te stellen in de school en de kinderen ermee te laten spelen. Wie weet misschien haal ik die blonde knaap nog wel eens uit de doos.”