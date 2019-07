Onduidelijk hoe inbrekers woning binnendringen Kristien Bollen

12 juli 2019



In een woning aan de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge konden dieven deze nacht rond 2.30 uur binnendringen. De daders doorzochten de woning grondig. Momenteel is het niet duidelijk hoe de dieven binnen raakten en wat er effectief gestolen werd. De politie die de feiten vaststelde, onderzoekt de zaak verder.