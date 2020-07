Ondernemers in Tielt-Winge ontvingen ruim 2 miljoen euro aan coronapremies DDH

16 juli 2020

14u47 1 Tielt-Winge De afgelopen maanden heeft de Vlaamse overheid ruim 1,27 miljard euro aan coronapremies uitgekeerd, aan in totaal 151.737 ondernemingen. Ruim 2 miljoen euro hiervan ging naar ondernemers in Tielt-Winge.

Om precies te zijn gaat het om 2.011.260 euro aan hinder- en compensatiespremies voor 255 ondernemingen in de gemeente. “Concreet ontvingen tot op heden 163 aanvragers een corona hinderpremie, samen goed voor 1.733.760 euro. Daarnaast kregen 92 aanvragers een corona compensatiepremie, voor in totaal 277.500 euro. Tot nog toe werden er bij ons geen achtergestelde leningen of waarborgen toegekend”, bevestigt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).

Onlangs nog liet schepen van Diest Maurits Vande Reyde weten dat er voor Oost-Brabant net geen 10.000 coronapremies werden uitbetaald, goed voor 37 miljoen euro. In de top tien van deze regio staan onder andere Aarschot, Diest, Tienen en Scherpenheuvel-Zichem.