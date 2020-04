OCMW-medewerkers bellen alle 80-plussers op DDH

06 april 2020

15u10 0 Tielt-Winge Het OCMW van Tielt-Winge belt deze week alle 80-plussers in de gemeente op en lanceerde een platform waar hulpvragers en vrijwilligers mekaar kunnen vinden.

De voorbije week bedeelden vrijwilligers al een informatiebrief zodat mensen zonder internet ook weten waar ze terecht kunnen voor hulp maar nu gaan medewerkers van het OCMW dus ook alle 80-plussers opbellen voor een babbeltje. “Veel mensen zitten door de coronacrisis alleen thuis en dan is het fijn als ze even met iemand kunnen praten. Op die manier weten we ook zeker dat iedereen die hulp nodig heeft, die ook zal krijgen”, legt schepen van sociale zaken Gert Van Denstorme (CD&V) uit. Mensen die geen telefoontje kregen – niet iedereen staat in het telefoonboek – kunnen zelf bellen naar 016/63.40.03.

Eerder lanceerde de gemeente ook het digitale platform “Tielt-Winge Help” om zo hulpvragers en vrijwilligers met mekaar in contact te brengen.