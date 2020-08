OCMW-diensten verhuizen naar het gemeentehuis DDH

05 augustus 2020

12u38 2 Tielt-Winge Vanaf 17 augustus zullen in Tielt-Winge de meeste gemeente- en OCMW-diensten onder één en hetzelfde dak huizen. Een deel verhuist naar elders in de gemeente. Het lokaal bestuur verwittigt de inwoners ook nog per brief.

Eerder werd, in het kader van het GO2019!-project , door een werkgroep al een volledig nieuw en gezamenlijk organogram uitgewerkt voor het lokaal bestuur van Tielt-Winge, nu worden de meeste diensten onder gebracht in het gemeentehuis. “De diensten van het Sociaal Huis zullen vanaf 17 augustus dus niet meer te vinden zijn op de Tiensesteenweg”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (poetsdienst) verhuizen naar het lokaal dienstencentrum Zonnedries in de Zonnedrieslaan. De sociale dienst, de dienst SACHA en de juridische dienstverlening verhuizen naar het gemeentehuis in de Kruisstraat .”

Het OCMW is vanaf dan telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van het gemeentehuis 016/63.40.08. In het gemeentehuis komt er een onthaalbalie die fungeert als centraal onthaal voor alle diensten. Je kan er terecht tijdens de gebruikelijke openingsuren van het gemeentehuis, maar ook in de namiddagen dat het gemeentehuis gesloten is (uitgezonderd vrijdagnamiddag). “Dankzij deze integratie kan je dus ruimer bij het lokaal bestuur terecht dan voorheen”, besluit de burgemeester.

Wie de brief niet in de bus vindt, kan een exemplaar downloaden via deze link.