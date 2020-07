Nu politie patrouilleert, verloopt alles wel rustig op de rommelmarkt DDH

06 juli 2020

17u03 0 Tielt-Winge Nu de politie maandag patrouilleerde op de rommelmarkt op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge, verliep alles rustig. De agenten, een aantal liep in burgerkledij tussen de bezoekers, moesten nauwelijks of niet optreden. Volgende week staan ze er weer. De voorbije weken hadden de organisatoren van de markt het best moeilijk om de bezoekers de coronamaatregelen te laten naleven.

De voorbije weken stond al van voor het openingsuur om 13 uur een massa aan te schuiven die zich bovendien niet altijd hielden aan de veiligheidsmaatregelen. Burgemeester Rudi Beeken besloot daarop, in samenspraak met de organisatie, om agenten te laten patrouilleren en een oogje in het zeil te houden. “Iedereen of toch bijna iedereen hield zich aan de regels. Er stond wel veel volk aan te schuiven nog voor het openingsuur maar op een veilige manier. Een iemand hebben we moeten verwijderen omdat die amok maakte aan de ingang, maar al bij al viel het heel goed mee deze keer”, vertelt organisator Gemma Dekoninck.



Maximaal mogen er 400 bezoekers tegelijk op de markt en dat wordt door Gemma, die aan de ingang stond, strikt opgevolgd. “Zodra er een aantal weg gaan, mogen er evenveel binnen. Het aantal marktkramers houden we voorlopig nog beperkt maar we willen er de komende weken, beetje bij beetje, meer toelaten. Vandaag waren het er een zestigtal, volgende week weer iets meer”.

Eenrichtingsverkeer

Een enkeling moest ook worden gewezen op het feit dat er op de markt een eenrichtingsverkeer geldt maar daar bleef het ook bij. “Jammer dat we er de politie moesten bijhalen om alles te regelen maar ik vermoed dat dit op termijn niet wekelijks zal nodig zijn en dat mensen het nu wel begrepen hebben”, besluit Dekoninck.

Agenten zullen in elk geval ook volgende week een oogje in het zeil houden maar ook zij hopen dat dit op termijn niet meer zal moeten. De meest actuele informatie over de markt vind je op hun website