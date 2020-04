Nieuwe fietspaden blijven voor onenigheid zorgen DDH

22 april 2020

18u05 0 Tielt-Winge De resterende fietspaden in de Attenrodestraat, Binkomstraat en Heibosstraat in Meensel worden binnenkort vernieuwd. Op voorstel van schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open-VLD) gunde het college van burgemeester en schepenen dinsdag 14 april 2020 de heraanleg ervan. Oppositiepartij SAMEN noemt het een gemiste kans omdat de gemeente geen moeite deed om 500.000 euro subsidies op te strijken voor het project maar de schepen ziet dan anders.

Volgens SAMEN had de gemeente aanspraak kunnen maken op 500.000 euro subsidies voor het project. “ De Heibosstraat en Binkomstraat maken deel uit van het zogenaamde BFF of Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dit betekent dat de aanleg van fietspaden op dit traject voor 90% gesubsidieerd wordt, tenminste als je aan de voorwaarden van het Vlaams Fietsvademecum voldoet. Dat voorziet in een fietspad van minstens 1,5 meter breed en een tussenstrook van minimum 0,25 meter. Een vaak gehoorde reden om geen subsidies aan te vragen is dat er dan moet worden overgegaan tot de aankoop van gronden of in het slechtste geval zelfs onteigeningen nodig zijn maar dat vind ik geen goed argument. Je zou ook kunnen overleggen met de bewoners en kijken of die niet bereid zijn om een heel klein stukje af te staan om zo betere en vooral veiligere fietspaden te kunnen aanleggen. Uiteindelijk gaat het om 5 cm extra en dan kom je wel in aanmerking voor subsidies”, zegt raadslid Rudi Meeus.

Liever niet onteigenen

Schepen van openbare werken Gunther Clinckx ziet dat anders: “ik heb geen zin om mensen te onteigenen hiervoor. Toegegeven het gaat niet om ettelijke meters maar leuk is dat toch nooit voor de betrokkenen. Bovendien staan de huizen op sommige plaatsen echt aan de straatkant. Onteigenen wil dan zeggen het huis ook afbreken. Wij laten de werken liever zonder betoelaging uitvoeren door een private aannemer zodat we onze zin kunnen doen en niemand moeten onteigenen. De kosten voor deze werken werden trouwens geraamd op ruim 370.000 euro maar uiteindelijk zullen ze net geen 300.000 euro kosten. Hoe we daar dan een half miljoen subsidies voor kunnen krijgen is mij een rekenkundig wonder tenzij je de 100.000 euro meerekent die je betaalt aan een ontwerper en de onkosten telt voor de onteigeningsvergoedingen en het betalen van de procedures. We zouden dan om en bij de 900.000 euro betalen om dan 500.000 euro subsidies te krijgen. Dan betalen we dus nog altijd 100.000 euro meer”.

Rudi Meeus is in elk geval niet overtuigd en blijft het jammer vinden dat de meerderheid haar zin doorduwt. “Net als bij de aanleg van de fietspaden in Kiezegem vind ik het ook nu jammer. Een breder fietspad is een veiliger fietspad en het is niet voor niets dat je pas subsidies krijgt als je voldoet aan een aantal voorwaarden waaronder een minimum breedte. In Houwaart liggen een aantal smalle fietspaden en daar zie je dat mama of papa vaak op straat fietst naast hun kind” maar ook dat ziet de schepen net anders. “Je kan altijd kritiek hebben maar ik verkies er nu werk van te maken en te zorgen voor een degelijk fietspad en bewoners niet te onteigenen. Dat het dan iets smaller moet, weeg niet op”.