Nieuwe data voor de communievieringen

09 april 2020

Tielt-Winge en Diest kondigen nieuwe data aan waarop de uitgestelde communievieringen zullen doorgaan.

Door de coronacrisis werden alle communievieringen in ons land uitgesteld tot in het najaar. In Tielt-Winge en Diest zijn er intussen nieuwe data vastgelegd voor de vieringen. We zetten ze voor u op een rij.

Tielt-Winge

In Tielt-Winge zullen de eerste communies gevierd worden in het kader van de zondagsvieringen. Op zaterdag 3 oktober om 16 uur in Sint-Denijs Houwaart, op 11 oktober om 10 uur in de kerk van Sint-Joris-Winge, op zondag 18 oktober om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw kerk van Tielt.

Er is ook een nieuwe datum voor het vormsel. Dat gaat nu door op zondag 4 oktober om 11 uur in de kerk in Sint-Joris-Winge en om 9 uur in de Onze-Lieve-Vrouw kerk in Tielt.

Diest

Ook in Diest zijn er intussen nieuwe data bekend gemaakt. De eerste communie in de Sint-Sulpitius kerk gaat door op zondag 11 oktober en het vormsel op zondag 4 oktober. Beide vieringen starten om 10.30 uur. In deelgemeente Kaggevinne is er eerste communie op zaterdag 10 oktober om 11 u en in Deurne is het vormsel nu gepland op zaterdag 26 september om 16 uur. In Schaffen en Vleugt vieren ze het vormsel op zaterdag 3 oktober om 16 uur en in Molenstede op 27 september om 10.30 uur. De eerste communie in Schaffen gaat door op zondag 20 september om 10.30 uur en in Vleugt op zaterdag 26 september om 13 uur.

Nieuwe data voor de eerste communies in deelgemeenten Deurne en Molenstede zijn nog niet bekend.

Aarschot

De vormselviering in de Onze-Lieve-Vrouw kerk in Aarschot gaat door op zondag 4 oktober om 11 uur. In deelgemeente Gijmel op zondag 27 september om 11 uur en in Rillaar op zondag 4 oktober om 9 uur. Nieuwe data voor de eerste communie zijn er nog niet.