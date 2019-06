Nieuw woonproject Wingerpark van start Geert Mertens

30 juni 2019

Na jaren van vertraging is het zover: de bouw van het nieuwe woonproject Wingerpark, op de kruising van de Leuvensesteenweg en Wingerstraat in het centrum van Sint-Joris-Winge, is van start gegaan. Ontwikkelaars Grondig Projectbouw en Curon bundelen hun krachten om op de locatie 58 appartementen te realiseren die liggen dichtbij het groen én het aansluitende golfterrein. Eind 2020/begin 2021 moet het hele project een feit zijn.

“Er vond een symbolische eerste spadesteek plaats met een graafmachine maar de eigenlijke werken gaan op 1 augustus van start”, zegt zaakvoerder Will Heerinckx van Grondig. “In totaal worden er acht appartementsgebouwen gerealiseerd. In totaal wordt er 40 are bebouwd maar het hele terrein strekt zich natuurlijk verder uit. We voorzien een mix van één-, twee- en driekamerappartementen. Daarnaast wordt er op het gelijkvloers ook een commerciële ruimte voorzien.”

Voor het ontwerp tekende Ontwerpbureau Everaerts Architecten. De appartementen zijn ook zo energieneutraal mogelijk. “Op de daken worden bijvoorbeeld meteen zonnepanelen voorzien, andere daken worden omgetoverd tot groendaken”, gaat hij verder. “Daarnaast zorgen we, door het gebruik van de nieuwste isolatiematerialen, dat ook de verwarmingskosten minimaal zijn. Het volledige complex krijgt een kelder met parkeergarage. Iedere woonblok is via een individuele lift en trappenhal verbonden met de parking.”

De eerste werken starten alvast met een meevaller. “We hadden drie weken uitgetrokken om het grondwater weg te pompen maar blijkbaar is het zo droog dat dit niet nodig is!” Voor meer informatie over het project kan je terecht op www.jesvastgoed.be.