Nieuw dagcentrum De Kalebas bezorgt jongvolwassenen met een beperking een zinvolle dagbesteding Vanessa Dekeyzer

04 september 2019

13u31 0 Tielt-Winge Vrijetijdszorgcentrum Het Balanske uit Tielt-Winge opende dagcentrum De Kalebas. In de opstartfase vangt het centrum zes jongvolwassenen en schoolverlaters met een beperking op. Bedoeling is dat zij hier een leuke en zinvolle dagbesteding kunnen volgen. “Dit centrum kan gestaag groeien”, klinkt het.

De Kalebas is elke weekdag open van 9 tot 16 uur. Het uitgebreide aanbod richt zich naar creatieve, sportieve, arbeidsgerichte en recreatieve activiteiten. “Zo kunnen onze gasten een bakkers-, tuin-, muziek-, crea- en cyberatelier volgen”, zegt coördinator Silke Willems. “Daarnaast nemen we ook sport en beweging mee op in het programma en zetten we graag onze snoezelruimtes open voor gebruik. Doorheen het jaar lanceert het dagcentrum ook uitstappen. Om deze daguitstappen zonder extra kost voor de ouders mogelijk te maken, mogen sponsors zich zeker aanmelden”, aldus Silke Willems. “Wanneer de ouders van de gasten dit zelf wensen, kunnen zij ook een beroep doen op de vervoersdienst. Hiervoor kunnen we rekenen op vrijwillige chauffeurs.”

Zes gasten

Het dagcentrum start op met zes gasten in afwisselende bezetting, één coördinator, enkele begeleiders en enkele vrijwilligers. Het doel van het centrum is gestaag te groeien. “In de loop van het najaar starten de voorbereidende werken naar aanloop van onze nieuwbouw, die achter het huidige gebouw komt. Dit dagcentrum zal in het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen en zal plaats bieden aan 15 tot 20 voltijdse gasten”, aldus Silke.

Het Balanske is al 25 jaar actief als vrijetijdszorgcentrum en biedt samen met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers een gevarieerd aanbod met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking en hun gezin. Ook is er een kinderdagverblijf De Bal waar kinderen met en zonder beperking dagopvang genieten. Wie met al deze voorzieningen wil kennismaken, is welkom tijdens de Balanskefeesten op zondag 15 september. Dan stelt Het Balanske tussen 12 en 18 uur zijn deuren open voor het grote publiek.

“Het team voorziet lekkere eetstanden en leuke activiteiten zoals onder meer een rodeo, bingo, virtual reality beleving en een free podium”, zegt directeur Bert van der Stappen. “Naast een bezoek aan het dagcentrum kunnen bezoekers ook de prachtig ingerichte snoezelruimten ontdekken.”