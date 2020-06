Net geen 140.000 euro Vlaamse steun voor de lokale verenigingen DDH

18u57 0 Tielt-Winge De Vlaamse regering voorziet net geen 140.000 euro steun voor de verenigingen in Tielt-Winge. Dat zegt N-Va fractievoorzitter en raadslid Tom Werner die het nieuws kreeg van Vlaams minister van sport Ben Weyts. De lokale N-VA afdeling stelt voor het geld in een noodfonds te steken waarmee lokale verenigingen kunnen worden ondersteund.

“Onze lokale verenigingen gaan die steun goed kunnen gebruiken want ook voor hen is het hard. Zij zagen hun inkomsten verloren gaan want de eetfestijnen en activiteiten, die hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof geven om hun uitgaven te kunnen bekostigen, vielen weg. Zij zijn nochtans de motor van onze gemeente en zijn bij uitstek de ideale partners om het sociale leven in Tielt-Winge na de coronacrisis opnieuw op gang te brengen”, stelt Werner die blij is met de steun en wil er graag een noodfonds mee oprichten. “Het gemeentebestuur kan vervolgen in overleg treden met de verschillende adviesraden om te bepalen hoe de middelen het best geïnvesteerd worden. Op deze manier kunnen de middelen op een eerlijke wijze verdeeld worden onder de verenigingen die de steun het meest nodig hebben.”, besluit Werner.