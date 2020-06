Neckermannwinkel op Gouden Kruispunt is weer open, maar zaakvoerder verwacht geen stormloop Dirk Desmet

12 juni 2020

15u42 2 Tielt-Winge Na een week proefdraaien in stilte ging vrijdag, net als elders in Vlaanderen, de Neckermannwinkel weer open op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Van een stormloop was geen sprake maar enkelen kwamen toch een reis boeken, ook al willen anderen dan weer liever hun trip omboeken naar een latere datum. Leen Segers (53), verantwoordelijk voor alle winkels in Vlaams-Brabant, is blij met de heropening, net als zaakvoerder Bart Celerier (35), ook al verwacht die niet meteen een stormloop.

In totaal heeft Neckermann 62 winkels in ons land waarvan 32 in Vlaanderen. “Veertig winkels gaan weer normaal open, bij 22 anderen kijken we de kat nog even uit de boom en die zullen alleen op zaterdag opendoen en op maandag op afspraak werken. In Vlaams-Brabant gaan alle winkels wel weer gewoon open”, vertelt Leen Segers.

Zaakvoerder Bart kreeg vrijdagochtend maar een viertal mensen over de vloer maar is hier niet echt verbaasd over. “Tijdens het proefdraaien de voorbije week hebben we een tiental klanten gehad. Ik verwacht de komende dagen evenmin een stormloop. Zij kijken eerst op de site en zullen sneller telefoneren om meer informatie te krijgen. Wij zijn ook altijd bereikbaar gebleven zodat mensen met hun vragen altijd bij ons terecht konden. Het is ook moeilijk in te schatten of mensen bang zijn om te reizen. De ene wil zijn reis liever omboeken, de andere kan niet wachten om op reis te vertrekken. Er staat ook niet echt een leeftijd op want sommige jongeren zijn minder gerust dan oudere klanten”, zegt Bart terwijl hij een vakantie boekt voor Marc Suls.

“Ik ga met mijn vrouw in oktober naar Egypte. Ik maak me niet echt zorgen over de veiligheid van mijn gezin. Ik ben zeker dat iedereen de nodige veiligheid in acht zal nemen, ook op het vliegtuig. Onze vakantie zal er wellicht wat anders uitzien en de all-in formule zal ook wel aangepast zijn maar dat vinden wij niet erg. Ik zou morgen al willen vertrekken”, lacht Marc.

Inzetten op vakantiehuizen en autoreizen

Wellicht staat niet iedereen te springen om het vliegtuig te nemen en zullen sommigen liever een vakantiehuis huren waar ze met de wagen naartoe kunnen maar ook daarop speelt Neckermann in. “Wij werken intussen samen met Interhome en Campings.com zodat we ons aanbod voor die markt alvast hebben kunnen uitbreiden. Op onze website hebben we ook een tool ontwikkeld waarmee mensen hun eigen vakantie kunnen samenstellen en op een interactieve kaart krijg je informatie over reisadviezen in het buitenland. Ik werk al heel lang in de sector en beleefde al meerdere crisissen maar dit is toch anders. Meestal vergeten mensen snel en na enkele maanden is alles weer normaal maar of ze corona zo snel gaan vergeten? Ik denk het niet, dit hebben we nog nooit gezien. Afwachten wat het wordt”, besluit Leen.