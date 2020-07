Nachtwacht nog maar pas getekend en striptekenaar Steve heeft alweer een avontuur klaar: deze keer van de Kiekeboes DDH

08 juli 2020

17u45 2 Tielt-Winge Striptekenaar Steve Van Bael (42) uit Tielt-Winge is een bezige bij. Recent werkte hij samen met scenarist Peter Van Gucht een vierde album van De Nachtwacht af, maar intussen is hij ook klaar met een nieuw verhaal van de familie Kiekeboe.

‘Blauwblauw’ heet het nieuwe album, waarin alles draait rond buurman Leon Van Der Neffe. “Hij wil dolgraag zijn ex-vrouw Carmella terug en daarom gaat hij met haar in therapie in Frankrijk, vanzelfsprekend gebeurt er van alles”, vertelt Steve die dertien jaar geleden ook al enkele Kiekeboeverhalen mocht tekenen. “Toen tekende ik er vier en ik ben heel blij dat ik er nu weer een aantal mag maken. Het is dan wel dertien jaar geleden en ik moest er wel terug een beetje inkomen, maar de klik was er snel terug (lacht).”

Bedenker en bezieler van de reeks Merho waakt trouwens nog altijd over de kwaliteit want geen enkel verhaal komt in de rekken zonder zijn goedkeuring. “Af en toe moet ik weleens iets aanpassen maar grosso modo zitten we op dezelfde golflengte”, vertelt Steve. “Ik vind dat ook heel normaal en begrijpbaar, het blijft tenslotte zijn kindje. Ik ben hem ook dankbaar voor deze kans. Of ik tevreden ben? Ik ben eigenlijk nooit echt tevreden, dat is de perfectionist in mij (lacht).”

Steve is intussen alweer bezig aan nieuwe verhalen. “We hebben deel 5 van De Nachtwacht zo goed als klaar, dat verschijnt in september, en zijn nu aan het werken aan deel 6 en ook het volgende Kiekeboe-album moet er zijn half augustus. Het zal dus een drukke zomer worden”, besluit Steve lachend. ‘Blauwblauw’ ligt in de winkel vanaf september.