N223 afgesloten voor alle verkeer vanaf 28 september DDH

17 september 2020

16u28 4 Tielt-Winge De N223, de verbindingsbaan tussen het Gouden Kruispunt en Aarschot, is vanaf 28 september afgesloten voor alle verkeer in de richting van Aarschot. Naar Tienen blijft de baan open, ook al zal dat gepaard gaan met verkeersproblemen.

Het wegdek van de baan werd eerder al aangepakt, maar toen bleek dat niet goed gedaan waardoor de baan spekglad werd bij regen. Meerdere ongelukken waren het gevolg, waaronder zelfs eentje met dodelijke afloop. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge eiste toen dringende maatregelen en voerde een snelheidsbeperking in van 30 per uur. De bevoegde aannemer liet daarop het wegdek afschrapen en nu komt er dus nieuwe toplaag asfalt op die stroken.

De werken vinden plaats tussen het op- en afrittencomplex van de E314 in Aarschot en de rotonde aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. In de richting van Aarschot is al die tijd geen verkeer mogelijk en is er een wegomleiding voorzien.

Wegen en Verkeer verwacht aanzienlijke verkeershinder tijdens de werken.

Twee kruispunten blijven toegankelijk, met nama dat van de Roeselberg met de Kasteeldreef en dat van de Groenstraat met de Terheidse Hoek. Andere straten zoals de Veeliedenstraat, Steenstapweg/Kratenberg, Sint-Lambertusstraat en Zandstraat, Bennenberg, Hoekje, Streekweg en Luttelkolen en de Oude Aarschotsebaan worden afgesloten zodat je van daaruit de N223 niet op kan.

Fietsers kunnen daarentegen tijdens de werken het vrijliggend fietspad blijven gebruiken. Voor gebruikers van bussen verwijst De Lijn naar haar site voor de meest actuele informatie.