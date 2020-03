N-VA wil tijdelijke sluiting van de Vlooyberghtoren, maar burgemeester ziet niet in waarom DDH

26 maart 2020

14u24 0 Tielt-Winge De N-VA in Tielt-Winge wil dat de Vlooybergtoren, bekend van de tv-reeks “Callboys”, tijdelijk wordt gesloten voor het publiek en hekelt het informatiebeleid van burgemeester Rudi Beeken. Die blijft bij zijn beslissing om de toren toegankelijk te houden.

Volgens de oppositiepartij werd de toren tijdens de coronacrisis aanvankelijk afgesloten maar zou burgemeester Rudi Beeken die opnieuw toegankelijk hebben gemaakt. “Op sociale media liet de burgemeester weten dat de politie zou waken over het aantal aanwezigen op de site. Door zijn beslissing blijft de Vlooybergtoren toegankelijk en komen er toeristen en wandelaars samen. Op de toren is er geen mogelijkheid tot social distancing. Het is onbegrijpelijk dat de burgemeester de verantwoordelijkheid afschuift op de lokale politie om te controleren. Je kan toch niet constant een agent aan de toren opstellen. Wij roepen hem dan ook op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de toren tijdelijk te sluiten”, zegt N-VA-gemeenteraadslid en fractieleider Tom Werner.

De burgemeester ziet het anders en blijft bij zijn standpunt: “De dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant boog zich over de vraag of de toren dicht moet maar kan zich vinden in hetgeen wij beslist hebben. Ook voor hen is er geen gevaar voor de volksgezondheid wanneer de toren toegankelijk blijft. Natuurlijk moet de ‘social distancing-regel’ opgevolgd worden en kan je maar per gezin naar boven. Mensen die niet samen wonen, wachten dus hun beurt af tot de trap leeg is en dan kunnen zij erop. Het is ook niet omdat enkele individuen die regels niet naleven dat je de hele bevolking moet straffen. Je gaat toch ook de straat niet afsluiten omdat er enkelen aan 70 per uur rijden?”, legt Beeken uit.

De N-VA blijft het een jammere zaak vinden en hekelt bovendien het informatiebeleid van de gemeente “De gemeente hecht te weinig belang aan de communicatie met de bevolking. In mei 2019 stelden wij bijvoorbeeld voor om Tielt-Winge te laten aansluiten bij BE-Alert (dat is het alarmsysteem van de federale overheid waarop elkeen gratis kan inschrijven om zo meteen verwittigd te worden bij een noodsituatie, red.). De burgemeester veegde dit voorstel toen van tafel, maar vandaag staat de informatie van BE-Alert wel op de website van de gemeente. Andere gemeenten werken wel met BE-Alert en lichten hun inwoners ook in via facebook en andere kanalen. Waarom wij niet?”, besluit Werner.

Folder in de bus

Burgemeester Beeken is het daar niet mee eens en vreest dat digitale informatie nog altijd veel inwoners niet bereikt. “Wij hebben als gemeente geen abonnement genomen op BE-Allert om met onze bevolking via het systeem te communiceren maar dat wil niet zeggen dat de berichtgeving van de federale overheid niet relevant is. Ik denk alleen niet dat wij op die manier onze bevolking bereiken in noodsituaties. Mensen die hulp nodig hebben, vinden vandaag bijvoorbeeld niet de weg naar ons digitaal gemeentelijk hulpplatform want niemand vroeg tot nog toe hulp via deze weg. Ik ben er nochtans zeker van dat er zeker mensen zijn die hulp kunnen gebruiken. Wij hebben dan ook besloten om de bevolking in te lichten via een deur-aan-deurcampagne en bij eenieder een folder in de bus te steken met daarop alle nodige informatie rond de crisis en de aangeboden hulp”.

De folder zou morgen al in de bus vallen.