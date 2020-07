N-VA wil steun Vlaamse regering besteden aan noodplan voor verenigingen, meerderheid stemt voorstel weg DDH

13 juli 2020

17u01 0 Tielt-Winge N-VA is niet te spreken over het feit dat de meerderheid op de gemeenteraad hun voorstel wegstemde om de steun van de Vlaamse regering aan lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen – goed voor 138.712,47 euro – te investeren in een noodfonds voor die verenigingen.

“De beslissing van de meerderheid is een spijtige zaak voor de verenigingen en al hun vrijwilligers”, stelt N-VA-fractievoorzitter Tom Werner. Werner en zijn partij wilden dat het geld gestopt werd in een noodfonds om zo de verenigingen in deze coronatijden te kunnen helpen. “We stelden ook voor om in overleg te treden met de verschillende adviesraden en de verenigingen om te bepalen hoe de middelen het best geïnvesteerd kunnen worden. Het voorstel kreeg steun van de voltallige oppositie. Open Vld en CD&V stemden echter tegen”, betreurt Werner.

Steun nodig

Volgens het oppositielid gaven de verantwoordelijke schepenen aan inhoudelijk akkoord te zijn met het voorstel, maar kozen er vervolgens toch voor om tegen te stemmen. Werner is dan ook verbaasd en teleurgesteld over de houding van het gemeentebestuur. “Het noodfonds had onze verenigingen de nodige ondersteuning kunnen geven in samenwerking met de adviesraden en de verenigingen zelf. Ons voorstel had daarnaast een eerlijke verdeling van de middelen kunnen garanderen onder de verenigingen die de steun het meest nodig hebben. Ik betreur dan ook het stemgedrag van de meerderheid.”

Volgens hem is het nu onduidelijk of de verenigingen kunnen rekenen op de steun die ze nodig hebben. “Tijdens de gemeenteraad verklaarde de liberale schepen van Vrije Tijd immers dat zij niet wist dat de Vlaamse middelen bestemd waren om verenigingen mee te ondersteunen.”

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) is het er niet mee eens. “De politieke meerderheid wenst in overleg te gaan met de sector en zo de middelen van de hogere overheid duurzaam te besteden en tot een terugverdienmodel te komen, in plaats van zonder meer geld uit te delen zoals voorgesteld door de oppositie. Dat is helemaal iets anders dan hetgeen de Vlaams-nationalisten in de mond van de bevoegde schepen wensen te leggen.”