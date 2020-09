N-VA ijvert voor 50 per uur op alle gemeentelijke wegen DDH

13u44 2 Tielt-Winge Oppositiepartij N-VA ijvert voor een duidelijk verkeersbeleid als alternatief voor de verwarrende snelheidsregels die volgens hen momenteel gelden in Tielt-Winge. De partij pleit voor het invoeren van een zone 50 in alle gemeentelijke straten. Nu zijn er plaatsen waar je 70 mag rijden. “Het zou voor iedereen veel duidelijker zijn.”

Raadslid Jo Smekens en Frederik Vranken, beiden lid van de partij, wonen in de Boekhoutstraat waar ze tegenwoordig door wegenwerken veel meer verkeer zien passeren. “De toegelaten snelheid was er 70 per uur, met uitzondering van enkele luttele meters waar de snelheid herleid wordt tot 50.

Naar eigen zeggen vroegen ze aan schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld) om overal in de straat een snelheidsbeperking van 50 per uur in te voeren. “Het schepencollege is ons daarin gevolgd en daar zijn we heel blij mee. We hopen echter dat de 50-per-uurregel ook gehandhaafd bljjft na de werken”, zegt Vranken.

Eén voetpad is niet voldoende

De twee hebben overigens nog meer klachten want tijdens de rioleringswerken in de straat werd slechts één voetpad heraangelegd tot aan de Haksbergstraat. “De voorbije jaren hebben vele jonge gezinnen zich in de Boekhoutstraat gehuisvest. Dat er tijdens die rioleringswerken niet meer aan de zwakke weggebruikers werd gedacht, is onbegrijpelijk. Het extra verkeer door de wegomleiding maakt de situatie in de straat er niet veiliger op”, besluit Vranken.

Schepen Clinckx erkent het snelheidsprobleem maar volgens hem werd er ook al ingegrepen. “We kregen niet alleen opmerkingen over de snelheid van de twee oppositieleden, ook andere buurtbewoners wezen ons erop. De politie hield vervolgens snelheidscontroles en daaruit bleek inderdaad dat mensen er te snel reden, we hebben dan ook ingegrepen. We zijn trouwens bezig met het herbekijken van het politiereglement maar het is te vroeg om daar al uitspraken over te doen.”