Modelvliegclub organiseert kofferbakverkoop Kristien Bollen Dirk Desmet

16 augustus 2020

16u53 0 Tielt-Winge Modelvliegclub LMAC (Light Models Aero Club) uit Tielt-Winge heeft in haar 45-jarig bestaan de eerste ‘kofferbakverkoop’ georganiseerd.

Net zoals zovele andere clubs ziet LMAC door het coronavirus heel wat zomeractiviteiten noodgedwongen geschrapt worden. “We kunnen wel iedere dag, als het weer het toelaat, op ons terrein vliegen”, vertelt bestuurslid Tom Vandezande. “Toch hebben we heel wat activiteiten zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse barbecue moeten annuleren. Onze club telt ongeveer een 50-tal leden. Van enkelen van hen kwam de vraag of het niet mogelijk was om een ‘kofferbakverkoop’ te organiseren. Sommige leden hebben wat materiaal dat ze van de hand willen doen, anderen zijn er misschien juist naar op zoek om een tweedehands modelvliegtuigje, -drone of -helikopter aan te schaffen. In onze club hebben we leden vanaf 14 jaar. Het is een sport waar je moet in groeien: je hebt er die ‘leren’ vliegen tot echte ‘stuntpiloten’. Normaal dus dat je al eens materiaal hebt dat je van de hand wil doen. Het was de eerste maal dat we dit, met de nodige coronamaatregelen, organiseerden. Het was een succes en zullen de kofferbakverkoop in de toekomst ongetwijfeld herhalen.