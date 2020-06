Mobiele snelheidscontroles blijken veel efficiënter dan automatische camera’s DDH

13 juni 2020

14u15 0 Tielt-Winge Drie straten van de gemeente Tielt-Winge staan in de top 10 van waar de meeste verkeersovertredingen werden genoteerd in 2019. Burgemeester Rudi Beeken ( Open Vld) zet sterk in op mobiele controles maar wil geen automatische camera’s in de gemeente. In drie jaar tijd verdubbelde de politie het aantal snelheidscontroles.

De rangschikking gaat over het aantal vastgestelde overtredingen in de vijf gemeenten van de politiezone ‘Hageland’, met name Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. In die top tien staat de Blerebergstraat (2,62%) op 9, de Diestesesteenweg (3,22%) op 5 en op 3 de Haldertstraat met 4,63% van alle overtredingen. “Op de Diestesesteenweg werd intussen de belijning aangepakt maar een grondiger herinrichting dringt er zich op. Voor de twee andere straten voorzien we beterschap want die worden binnenkort heraangelegd, met aandacht voor verkeersremmende factoren”, reageert burgemeester Beeken die sterk gelooft in mobiele controles, veel meer dan in automatische flitspalen. “Ik blijf mij verzetten tegen het installeren van permanente camera’s op vaste punten omdat ze minder efficiënt zijn dan de mobiele variant. In 2019 controleerde de digitale flitspaal langs de N2 in Bekkevoort 4.466.598 voertuigen en was die 22.628 uur operationeel. Dat leverde 6.814 snelheidsovertredingen op maar dat is gemiddeld anderhalve chauffeur op 1000 of minder dan drie vastgestelde overtredingen op tien uur tijd. Bij mobiele controles zie je heel andere cijfers. Daar werden vorig jaar 32.562 voertuigen gecontroleerd, goed voor om en bij de 650 manuren, maar er werden wel 4.690 snelheidsovertredingen vastgesteld of bijna 150 chauffeurs op 1.000. Per 10 manuren werden er 72 snelheidsovertredingen genoteerd, ongeveer 25 keer zoveel als bij de flitspaal”.

Niet dat de burgemeester tegen andere vormen van controles is of niet aan handhaving wil doen maar zelf zette hij de voorbije jaren vooral in op die mobiele posten. “Voor het derde jaar op rij is onze lokale politie er in geslaagd om meer te controleren dan voorheen. In 2017 waren het er 87 in de zone, in 2018 steeg het aantal tot 134 en in 2019 telden we er 169. Dat is bijna een verdubbeling op drie jaar tijd!”, vult de burgemeester nog aan. Volgens het goedgekeurde veiligheidsplan zullen agenten van de politiezone ‘Hageland’ dit jaar dagelijks ergens in de regio uw snelheid controleren. Zeg niet dat we u niet verwittigden.

