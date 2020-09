Minder volk op Sprankelend Hageland maar organisator is toch tevreden: “Een maand geleden vreesde ik nog dat het niet zou kunnen doorgaan” DDH

06 september 2020

13u03 0 Tielt-Winge Sprankelend Hageland, zeg maar het jaarlijks wijnfeest in de regio, ziet er dit jaar door de coronamaatregelen net anders uit. Een minder grote opkomst en wat minder deelnemers maar toch is Hagelands regiocoördinator van de provincie Vlaams-Brabant Isabelle Hollevoet tevreden. “Beter een afgeslankte editie dan helemaal niets”, vindt ze.

Het weekend van 5 en 6 september openden 8 wijndomeinen hun deuren voor het publiek, het weekend van 12 en 13 september doen er dat nog eens drie. “Normaal zijn het er een twintigtal maar sommigen zagen het dit jaar niet zitten omwille van de coronamaatregelen. Een bezoek aan het domein mag met maximaal tien personen tegelijk en kan alleen als je vooraf inschreef. Ik begrijp dat sommige wijnboeren liever een jaartje overslaan. Anderzijds ben ik blij dat we het toch konden en mochten organiseren want daar heb ik hard moeten voor strijden. Een maand geleden zag het er nog naar uit dat er niets zou kunnen doorgaan”, vertelt Hollevoet wanneer we haar ontmoeten op wijndomein ‘Kluisberg’ van de familie Vanlaer.

Sprankelend Hageland is dit jaar aan de vijfde editie toe en de regioverantwoordelijke zag hoe het de voorbije jaren ook een impact had op de kwaliteit van de wijnen in het Hageland. “We zijn van nul gestart en in het begin leefde bij vele mensen nog de gedachte dat de regionale wijnen te zuur waren en te duur. Samen met de wijnboeren zochten we een formule waarbij mensen de wijnen konden ontdekken en proeven. Wanneer je het domein kan bezoeken en de wijn ter plaatse kan proeven op een terras smaakt dat net lekkerder (lacht). We hebben er ook voor gezorgd dat nabij elk domein een fiets- of wandelroute loopt zodat je het bezoek kan combineren met een tocht door de mooie natuur van het Hageland”, zegt Hollevoet, die vooral de diversiteit aan wijnboeren boeiend vindt. “Het leuke is dat er in het Hageland allerlei soorten wijndomeinen zijn. Dat gaat van mensen die het louter als hobby doen tot wijnboeren die professioneel wijn verbouwen en hun product commercialiseren. Dat maakt het boeiend. Ik merk ook dat iedereen de voorbije jaren evolueerde en de wijnen nog beter geworden zijn. Dat maakt mij blij”.

Meer informatie over Sprankelend Hageland en welke domeinen wanneer deelnemen vind je op de website van de provincie.