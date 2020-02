Met “Don Petrol” naar Marokko DDH

10 februari 2020

18u47 5 Tielt-Winge Hans Meus en Bart Reweghs willen reizen organiseren met de motor maar zien het net anders dan de bestaande formules op de markt. Ze willen ietwat avontuurlijker en natuurlijker reizen en de deelnemers kennis laten maken met het echte leven. “Wij blijven ver weg van het massatoerisme en gaan voor echte reisverhalen. Wanneer je bij lokale mensen verblijft of weg van het massatoerisme gaat, beleef je veel meer en wordt de reis veel interessanter” leggen de twee uit die net terug zijn van een prospectietrip naar het zuiden van Marokko.

Hans en Bart kennen mekaar al lang en baten sinds kort het hamburgerrestaurant Don Petrol uit in Tielt-Winge. “Onze zaak is meer dan een restaurant. Het is een way of living en wij bieden onze gasten hier eerder een volledige beleving aan, niet zomaar een etentje. Het horecagedeelte is een onderdeel maar er zijn heel wat andere luiken zoals bijvoorbeeld het organiseren van live concerten, fietsverhuur, een shop, motorverkoop en nu dus ook het reisgedeelte. We zijn beiden fervente motorrijders. Toen we de zaak begonnen was het meteen duidelijk welke kant we op wilden met het interieur. Alles ademt hier motoren en het zou dan ook vreemd zijn indien we er niets mee zouden doen”, vertelt Hans.

De twee boezemvrienden kwamen al snel met een plan: “We willen trips organiseren voor gelijkgestemde motorliefhebbers maar we pakken het anders aan dan de doorsnee georganiseerde reizen. We willen kleine groepjes gidsen en er zijn ook geen luxehotels van waaruit je, met een gps op zak, trips maakt. Wij willen het land doortrekken en de lokale mensen opzoeken”.

Toevallige ontmoetingen maken het af

Vorig jaar trokken ze al door Frankrijk en recent gingen ze op prospectietrip door het zuiden van Marokko. Al snel bleek de formule borg te staan voor heel wat indrukwekkende ontmoetingen. “Op een bepaald moment kwamen we een man tegen en die telefoneerde zijn neef die in de woestijn leeft. Even later volgden we een klein R4-tje en kwamen we te midden de woestijn terecht. Er was alleen maar zand en vier tenten waar de neef met enkele andere woonde. Zij behelpen hun met vier tenten: eentje voor het sanitair, een tweede om te eten en de rest om in te slapen. Met heel weinig middelen leven die mensen daar maar ze zijn er gelukkig. De ontmoeting maakte ons alvast rijker en deed ons stilstaan bij de relativiteit van geluk. Wij denken altijd dat je veel moet hebben maar niets is minder waar”, verduidelijkt Bart. Volgens de twee beleef je op hun reismanier het land helemaal anders en kom je terug met een berg aan ervaringen en bagage voor je eigen leven. “Het is iets heel anders dan een week in een luxehotel verblijven met een groot zwembad. Omdat we op de motor door het land rijden krijg je er de wind en de geuren gratis bij. Dat maakt de beleving extra boeiend. We kwamen op veel plaatsen waar onze mond open viel en we niet wisten wat zeggen, zo mooi was het”, gaat Hans verder.

Concreet kan alles

Wanneer ze hun eerste trip plannen is nog niet helemaal duidelijk: “Het hangt er maar vanaf hoeveel mensen we kunnen warm maken voor ons project”. De twee vrienden zijn alvast van plan om zelf meer van dergelijke trips te gaan maken. “Ik kwam onlangs weer in contact met een jeugdvriend die in Roemenië woont. Hij was zeer enthousiast over ons idee en wil ons helpen dit ook in Roemenië uit te werken. Daar valt veel meer te beleven dan te gaan kijken naar het kasteel van graaf Dracula. De mooiste motorroutes vind je blijkbaar in Roemenië en dat willen we natuurlijk aan den lijve ondervinden. Hij komt binnenkort naar ons land om te overleggen”, besluit Bart.

Wie het volledige reisverslag wil lezen kan terecht op de facebookpagina van Don Petrol, https://www.facebook.com/pages/category/American-Restaurant/Don-Petrol-1009702842752525/.

Meer informatie over de op til staande motorreizen krijg je door een mail te sturen naar info@donpetrol.be