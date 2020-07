Maandag starten opnieuw herstellingswerken, in het najaar krijgt Rijksweg definitieve oplossing Kristien Bollen

04 juli 2020

18u22 0 Tielt-Winge Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag 6 juli vanaf 7 uur ‘s ochtends met het fijnfrezen van de in gietasfalt herstelde zones op de Rijksweg (N223) tussen Holsbeek en Tienen. De onderhoudsaannemer begint met fijnfrezen in Vissenaken, binnen het grondgebied van Tienen en werkt zo verder de verschillende zones af tot aan Holsbeek. Het doorgaand verkeer ondervindt lokale hinder ter hoogte van de mobiele werf. Volgens de huidige planning duren de werken een 10-tal dagen.

Tijdens onderhoudswerken in april had de aannemer de werken langsheen dit traject niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst, hoewel dat deel uitmaakte van zijn onderhoudsopdracht. De aannemer bracht stroken gietasfalt aan om scheuren en oneffenheden in het wegdek weg te werken en ervoor te zorgen dat er tijdens koudere periodes en bij slecht weer geen extra water insijpelt en de schade aan het wegdek vergroot. Belangrijk onderdeel hierbij is de afwerking met een extra laag (begrinding) waarbij kleine steentjes worden aangebracht met een stroef resultaat. Juist dat gebeurde niet en op de Rijksweg gebeurde intussen verschillende ongeval waarvan zelf één met dodelijke afloop.

Herstellingswerken van herstelling niet naar wensen

Als veiligheidsmaatregel werd een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u op verschillende locaties vastgelegd. Een dringende herstelling met inwalsen van een fijne steenlaag (begrinding) door dezelfde aannemer volgde midden juni. “De dagen en weken erop zijn er metingen door interne experten uitgevoerd. Uit de meetresultaten leiden we de stroefheid van het wegdek af. Op basis van deze gegevens stellen we vast dat een snelheidsverhoging zonder bijkomende ingreep niet wenselijk is. Wegen en Verkeer beslist daarom om met een nieuwe onderhoudsaannemer alle locaties met gietasfalt fijn te frezen. Hierdoor ontstaat een ruw wegdek waarop de veiligheid ook bij het gewone snelheidsregime van 70 en 90km/u kan gegarandeerd worden” klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Pas definitieve oplossing voor de Rijksweg in het najaar

Wegen en Verkeer heeft aan de betrokken gemeenten laten weten dat de Rijksweg zo snel mogelijk over de volledige breedte opnieuw kan geasfalteerd worden. “Elke locatie die in het voorjaar met gietasfalt bewerkt is geweest, wordt aangepakt. Een andere aannemer is momenteel in overleg met het agentschap om dit concreet in te plannen voor het najaar 2020. Het agentschap wil hierbij zo snel mogelijk schakelen naar een definitieve en veilige oplossing voor de Rijksweg.”

Timing

De onderhoudsaannemer zal vanaf maandag 6 juli alle locaties in Tienen, Tielt-Winge, Lubbeek en Holsbeek systematisch laten fijnfrezen. De mobiele werf bestaat uit een grote signalisatiewagen die achter de freeswagen en de borstelwagen rijden. De markeringswerken worden aansluitend na de freeswerken uitgevoerd.