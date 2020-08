Lange wachtrij bij Brantano op Gouden Kruispunt om schoenen op de kop te tikken Kristien Bollen

22 augustus 2020

21u44 0 Tielt-Winge De eerste dag van de uitverkoop bij de failliete schoenenketen Brantano was druk. Zéér druk. Toch mochten er in het filiaal maar maximaal 35 klanten de winkel binnen. Helaas dachten en ontelbaar veelvoud hiervan hu slag te kunnen slaan in deze vestiging. De kortingen waren dan ook niet mis, liefst 75 procent.

Heel wat mensen vonden deze aantrekkelijke korting wel ideaal om hun slag te slaan. Helaas, nog lang voor het openingsuur stonden al mensen aan te schuiven. Gevolg : om twee uur in de namiddag konden mensen die reeds een half uur voor de opening om 10 uur stonden aan te schuiven, eindelijk de winkel binnen. “Je schuift rustig in de rij aan , maar dan vlot het niet echt. Op het moment dat je wil ‘opgeven’, kijk je achter je en sta je al meer dan halfweg. Dan blijf je maar staan, niet ?” zegt een van de gelukkigen die toch eindelijk na vele uren aanschuiven de winkel binnen mag. Maar zelf in de namiddag stonden nog heel wat geïnteresseerden tot achteraan het Gouden Kruispunt aan te schuiven. .... Enkelingen hadden zich hierop voorzien en brachten een stoeltje mee