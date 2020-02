KWB organiseert “Dinner en Dance” avond. DDH

05 februari 2020

10u01 0 Tielt-Winge Op 21 maart organiseert de KWB een “Dinner en Dance” avond. Het is intussen al de vijfde editie.

“Het is een walking dinner waar leden en niet leden welkom zijn. In Houwaart zijn we maar met twee vaste mensen om de werking te garanderen maar gelukkig hebben we heel veel helpende handen. Anders zou het niet lukken”, steekt voorzitter Patrick Cloots van wal. De avond wordt ingezet met een aperitief en enkele hapjes. Daarna zorgt een traiteur voor verschillende voor- en hoofdgerechten waar je a volonté van kan genieten. DJ Jan Van Rooi zorgt voor de nodige ambiance

Inschrijven kan tot 10 maart. Leden betalen 35 euro, niet-leden 45 euro (exclusief drank). Kinderen tot 12 jaar eten hun buikje rond voor 25 euro. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar patrick.cloots2@telenet.be