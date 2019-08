Komt goed Oldtimerrit om broer Meus te steunen Geert Mertens

24 augustus 2019

Ruim vijftig oude bolides namen deel aan de Komt Goed Oldtimerrit ten voordele van de vzw Stopdarmkanker van Dokter Colemont. Het evenement werd ingericht door de vzw De Drie Haringen in samenwerking met de MG Club Limburg. Plaats van afspraak was de Gempemolen in Sint-Joris-Winge. “We doen elk jaar iets voor het goede doel maar we hebben ons doel dit jaar wel aangepast”, zegt medeorganisator Hans Meus.

Bij zijn broer werd eerder dit jaar immers kanker vastgesteld. “Dat was natuurlijk een mokerslag”, zegt hij. “Wim, die hier ook aanwezig is, is 42 jaar en heeft nog jonge kinderen. Zo’n diagnose krijgen is hard. In overleg met het goede doel, dat we aanvankelijk hadden uitgekozen, hebben we beslist om deze actie te organiseren voor het darmkankeronderzoek.”

Er werd een tour van zestig kilometer uitgestippeld. Als apotheose mochten de oldtimers een rondje rijden op het circuit van Zolder. “Dat werd speciaal voor ons opengedaan”, voegt hij eraan toe. Naast een roadbook kregen de deelnemers ook een speciale deelnemersplaat en konden ze genieten van een lunch in retro-stijl. “Eind van het jaar maken we bekend wat alle acties hebben opgebracht... Mogelijk organiseren we ook in het najaar nog een inzamelactie.”