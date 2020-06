Kmove mag weer dansen in Tielt-Winge DDH

14 juni 2020

17u43 0 Tielt-Winge Dansgroep Kmove mag eindelijk weer dansen en daar zijn ze heel blij om, ook al gaat het nog om drie lessen dit seizoen. “Je bouwt best een band op met die kinderen en ik heb ze heel hard gemist”, zegt lesgeefster Ine Van Eyne (30)

De lessen hernemen dus van maandag 15 juni tot en met 4 juli. Om deel te nemen moet je je wel inschrijven. “Ook al hoeft social distancing niet bij kinderen jonger dan 12, dan nog gaan we geen dansjes instuderen waarbij je dicht op mekaar moet staan. Ik werk zelf in een school en ik merk dat kinderen de maatregelen zeer goed opvolgen en dus ben ik ervan overtuigd dat dit ook bij ons gaat werken”, zegt Ine.

Of alle kinderen nog dezelfde docent zullen hebben is niet zeker maar dat is bijzaak want dat ze kunnen dansen is veel belangrijker. “De kinderen niet kunnen zien was best heftig en ik kijk er echt naar uit om weer les te geven. Ik heb alvast geen schrik en zie het volledig zitten”.

Reserveren voor een les is in elk geval een must. “ Zo kunnen wij monitoren hoeveel leden er aanwezig zullen zijn en, indien een groep volzet is , een gepast alternatief aanbieden”, gaat Ine verder. De lessen zijn beperkt want het seizoen zit er bijna op maar toch wilde de dansgroep dit nog organiseren voor haar cursisten. “Er staan nog drie lessen op de agenda van 15 juni tot 4 juli maar het is toch dat he. We houden ook de groepen aan die de kinderen gewoon zijn en gaan daar niet in schuiven”, vult Ine aan. De grote show die gepland stond in mei kon niet doorgaan en wordt opgeschoven naar volgend jaar. “We hebben nog even gekeken of we eerder iets konden doen maar dat lukte niet echt. Daarom schuiven we het een jaartje op” Wanneer je jouw kind(eren) wilt laten deelnemen aan de drie lessen stuur je een mail naar info@kmove.be.