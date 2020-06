Kleuters weer naar school, al vloeiden er ook traantjes: “Ze zijn te lang niet naar school kunnen gaan” DDH

02 juni 2020

11u54 0 Tielt-Winge Dinsdag mochten de kleuters weer naar school en vrijdag ook de 2de en 4de jaars van het lager onderwijs. In de Vrije Basisschool van Houwaart waren vandaag veel blije gezichten te zien, maar ook traantjes bij sommige kleuters. “Het is echt niet evident om dit allemaal te organiseren”, zegt directeur Ingrid Rosseels.

De directie en leraars werkten de voorbije dagen hard om alles georganiseerd te krijgen. “Elke juf heeft een eigen ingang zodat iedereen in zijn of haar klasbubbel blijft. Gelukkig kunnen we rekenen op de gemeentelijke feestzaal die naast de school gelegen is waardoor we extra ruimte konden creëren voor de allerkleinsten”, vertelt Rosseels die, net als vele andere directeurs, al meermaals haar organisatieplan moest herschrijven. “Wanneer je plan klaar is en 24 uur later alles verandert, is dat niet leuk maar we zijn er opnieuw zeer enthousiast tegen aan gegaan zodat we alles georganiseerd kregen, zoals minister Weyts dat vroeg”, gaat Rosseels verder.

Anderzijds is de directeur best blij dat de kleuters weer op school zijn: “Het is niet evident, want ze zijn te lang thuis geweest en moeten zich weer aanpassen aan de nieuwe structuur. Dat levert bij sommigen wat traantjes op maar dat is ook zo op 1 september. Ik ben blij dat ze terug zijn want ik heb ze toch wel hard gemist”.

Ook de ouders zijn blij dat hun kleuters weer naar school mogen. “Ons Janne werd dit weekend drie jaar en ze is enthousiast om al haar vriendjes terug te zien. Nu kan ze haar verjaardag toch nog met hen vieren”, besluit mama Evy Vermeylen.



