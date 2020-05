Kleedkamer en douches van FC Meensel-Kiezegem worden binnenkort vernieuwd DDH

26 mei 2020

14u06 3 Tielt-Winge De kleedkamer en douches van voetbalclub FC Meensel-Kiezegem worden volledig vernieuwd. De gemeente voorziet nog voor dit jaar een investeringsbudget van 10.000 euro voor de renovatie van de douches en de club vond in aannemer Paul Willems een sponsor zodat ook de vloer- en muurtegels vervangen worden.

De werken gebeuren in eigen beheer en daar zijn Open VLD schepenen Gunther Clinckx (patrimonium) en Germaine Willems (sport) heel blij om. “Wij hebben in eigen rangen het nodige talent om deze werken tot een goed einde te brengen en daar zijn we best trots op. De toestand van de kleedkamers is om van omver te vallen. Ze zien eruit alsof we nog in jaren dertig leven van de vorige eeuw en deze vooroorlogse toestand aanpakken was dan ook een absolute prioriteit”, vertellen ze in koor.

De gemeente verwierf enkele jaren geleden de sportterreinen. Recent werd de parking al heraangelegd en binnenkort wordt er een nieuwe ballenvanger geïnstalleerd. “Nu zijn de kleedkamers, of wat daar moet voor doorgaan, aan de beurt. De douches worden gerenoveerd en de loodgieterij vervangen. Maar ook de vloer en de muren zijn aan een opfrisbeurt toe. Een lokale aannemer schenkt de club 75 vierkante meter tegels en die worden door onze mensen geplaatst”, besluiten de schepenen. De werken starten zo snel mogelijk zodat alles klaar is voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.