Kinderen zijn welkom in het kabouterbos op 16 juni Tom Van de Weyer

11 juni 2019

14u51 0

Kabouter Gust en zijn vrienden nemen kinderen mee in het kabouterbos op zondag 16 juni van 14 tot 17 uur. Hij vertelt er een mooi verhaal, waarin je van alles te weten komt over planten en dieren.

De wandelingen zijn geschikt voor kinderen van 3 tot 9 jaar en gaan door in het kabouterbos achter Huize Hageland, in de Oudepastoriestraat 22. De prijs is twee euro per deelnemer. Inschrijven kan tot 13 juni om 12 uur bij toerisme@tielt-winge.be of 016 46 82 73.

In Huize Hageland kan je bovendien gratis het Heemkundig Museum en het Seizoensarbeidersmuseum bezoeken. Op het terras kan je genieten van een hapje en drankje.