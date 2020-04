Kinderdagverblijf Elfenhuisje krijgt nieuw speelterrein DDH

28 april 2020

12u21 0 Tielt-Winge Het speeltuintje van kinderdagverblijf Elfenhuisje in Sint-Joris-Winge wordt de komende weken vernieuwd.

“De bouncing ground is compleet versleten en brokkelt af. We willen voorkomen dat brokjes echt loskomen en daarom vervangen we de speelgrond nu. De bestaande speelplaats maakt plaats voor een combinatie van gras en klinkers. Tegelijkertijd installeren we een aantal speelelementen waaronder een glijbaan. We houden natuurlijk rekening met het feit dat de kleintjes op de speeltuigen moeten kunnen en installeren alleen goedgekeurde speeltuigen”, vertelt schepen van patrimonium Gunther Clinckx.

Drie grote eiken

De gemeente investeert ook in drie grote eiken bomen maar dan wel van een bepaalde soort. “De ‘Quercus Rhysophilla Maya’ is een groenblijvende eik die bestand is tegen de processierups. Je vindt die niet zo makkelijk zodat de bomen van Roeselare moeten worden overgebracht. We opteerden ook meteen voor volwassen bomen zodat ze meteen voor schaduw zorgen. Voor de aanleg van de nieuwe speelplaats doet de gemeente een beroep op haar eigen mensen. “We hebben alle talent in huis en dan zou het dom zijn om dit uit te besteden. Een van onze mensen tekende het plan en onze arbeiders zullen de aanleg voor hun rekening nemen. Waarom elders gaan als je goede mensen in dienst hebt?”, besluit de schepen.

De werken starten zodra de heraanleg van de parking aan het voetbalveld in Meensel-Kiezegem afgerond zijn.