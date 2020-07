Kapster Yelse (25) treedt in voetsporen van vader en grootmoeder en opent eigen salon: “Deze passie werd me al van in de wieg meegegeven” DDH

18 juli 2020

18u43 11 Tielt-Winge Yelse Deboes is amper 25 en opende op 1 juli de deuren van haar eigen kapperszaak langs de Halensebaan 138 in Tielt-Winge. Daarmee is ze al de derde generatie in de familie die de scharen opneemt, want ook haar oma en vader zitten in de stiel. “Ik kreeg de passie als kind al ingelepeld en iedereen vertelde mij altijd dat ik een eigen zaak moest beginnen. Zie mij hier nu staan”, vertelt de nieuwe zaakvoerster met een grote glimlach.

‘Hairdesign Yelse’ opende de deuren later dan gepland door de coronacrisis en Yelse is dan ook blij dat ze eindelijk de deuren mocht opendoen. “Ik wilde al lang een eigen zaak en, — ook al besef ik dat dit een risico inhoudt — ik wil het proberen en er voluit voor gaan. Dit is echt mijn grote droom en die ga ik proberen waar te maken”.

Hulp van oma Agnes (73)

Oma Agnes (73) is net geen zestig jaar kapster en runde lang haar eigen zaak maar vandaag staat ze mee in het salon van haar kleindochter. “Het is fantastisch dat ze dit wil en kan doen. Zij brengt ook haar vaste klanten mee en zal zich vooral over hen ontfermen. Sowieso kan ze mij nog heel wat leren hoor. De jongeren neem ik voor mijn rekening want de trends en snitten vandaag de dag zijn niet meer die van toen, hé (lacht). Ik school mij ook nog regelmatig bij omdat ik dat belangrijk vind. Na mijn studies volgde ik een extra opleiding haarsnit want dat is toch heel belangrijk om goed onder de knie te hebben. Ik vind het ook belangrijk om de evolutie van alle technieken goed op te volgen zodat we up-to-date blijven ”.

In het salon zijn niet alleen vrouwen welkom want ook mannen en kinderen kunnen er terecht. “Ik knip even graag het haar van mannen en kinderen, dat zorgt bovendien voor een leuke afwisseling”.

Het salon is open op weekdagen van 9 tot 18 uur en op dinsdag zelfs tot 20 uur. op woensdag blijven de deuren gesloten en op zaterdag knipt Yelse de haren van 8 tot 16 uur. “Voorlopig moet je sowieso reserveren door de coronamaatregelen maar ook nadien blijf ik op afspraak werken. De klanten van mijn oma moeten nadien geen afspraak meer maken maar nu dus wel”. Klanten kunnen bellen op 0497/67.02.64‬ en meer informatie krijg je op de Facebookpagina van de zaak.